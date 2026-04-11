CHP'den AK Parti'ye geçen Bursa Büyükşehir'den Atatürk de gitti, Türk Bayrağı da!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisinde yapılan seçimle AK Parti'li Şahin Biba yeni Başkan Vekili olmuştu. Bursa'daki yönetim değişikliğinin hemen ardından belediyenin resmi internet sitesinden Türk bayraklı Atatürk görselinin kaldırılması ortalığı karıştırdı.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, CHP "meşruiyet" tartışmaları nedeniyle aday çıkarmamıştı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'den AK Parti'ye geçmesinin ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Belediyedeki parti değişikliğinin ardından belediyenin resmi internet sitesinden Türk bayraklı Atatürk görselinin kaldırılması ortalığı karıştırdı.
Gazeteci Barış Pehlivan’ın sosyal medyadan paylaşarak gündeme getirdiği gelişme gündeme bomba gibi düştü.
Barış Pehlivan'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı "önce/sonra" ekran görüntülerinin ilkinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde logonun hemen yanında Türk bayraklı bir Atatürk fotoğrafı görülüyor.
Ancak ikinci görselde ise Türk bayraklı Atatürk fotoğrafı yer almıyor.
Internet Archive kayıtlarına göre Mart ayında mevcut olan görselin, AK Partili Şahin Biba’nın göreve başlamasıyla birlikte güncel ana sayfadan çıkarılması büyük tepkilere yol açtı.
İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinin önceki ve sonraki ana sayfa ekran görüntüleri:
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol