CHP'den İsrail Konsolosluğu önünde Gazze eylemi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İsrail’in Gazze’ye dönük sürdürdüğü ve binlerce insanın hayatını kaybettiği savaşa karşı Levent’te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya CHP İstanbul İl Yönetimi, Parti Meclis üyeleri, İlçe başkanları, Belediye Başkanları katıldı.

“HER GEÇEN GÜN İNSANLIK BİR ADIM GERİYE GİDİYOR”

Açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Çelik’in okuduğu açıklamada Gazzeliler’in bugün kendi vatanlarında mülteci kampında kaldığına dikkat çekilerek şöyle dendi:

“Adım adım işgal edilmiş topraklarında, bombalanan kentlerini terk etmiş, Refah bölgesine sıkışmış durumdalar. Ancak yine de göklerden yağan bombalar altında can veriyorlar!

Her geçen gün insanlık bir adım daha geriye gidiyor. Gazze'de fütursuzca dökülen masum kanlar, sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın yüreğine işliyor. Modern ve öncü diye adlandırılan demokrasiler, bu vahşete sessiz kalarak tarihin en karanlık sayfalarına adlarını yazdırıyor. Mazlumların çığlıklarına kulak tıkayanlar, vicdanlarını ve insanlıklarını da toprağa gömüyor. Cansız bedenlerin kanıksanması, zulmün ve adaletsizliğin daha da yayılmasına sebep oluyor.”

“36 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ ACIMASIZCA KATLEDİLDİ”

“Tüm dünyanın gözleri önünde insanlık tarihinin en şiddetli katliamlarından birisi Gazze’de yaşanıyor” ifadelerinin yer aldığı açıklamada İsrail’in Gazze’ye dönük saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşananlar şöyle özetlendi:

“7 Ekim’den bu yana, yaklaşık 15 bini çocuk ve 10 bini kadın olmak üzere 36 bine yakın Filistinli acımasızca katledildi. 10 binden fazla insan enkaz altından dahi çıkarılamadı.

En az 80 bin insan bu vahşi saldırılardan dolayı yaralandı. Her birinin ardında bir aile, bir sevilen, bir umut parçası yatıyor. Her biri, insanlığın yüzleşmek zorunda olduğu büyük bir acının yansıması… Her biri, vicdanlarımızı sızlatan ve harekete geçmemiz gerektiğini haykıran sessiz bir çığlık.”

“NETANYAHU SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR”

Kendi halkının bile sırtını döndüğü, sokaklarda her gün protesto edilen Netanyahu yönetiminin savaş suçu işlediği belirtilen açıklamada “Bu katliam bir savaş değil, dur durak bilmeyen, insanlık vicdanını ve onurunu zedeleyen bir soykırımdır. Bu vahşet, yalnızca Filistin’e ve bölgeye değil tüm insanlığa yaşanabilir bir dünya umudunu kaybettirmektedir” dendi.

Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail ordusunun Refah bölgesindeki operasyonlarını durdurma kararı almasına rağmen 3 gün önce, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların hedef alındığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Tonlarca bomba güvenli bölgeye sığındığını düşünen masum sivillerin üzerine bırakıldı.

Yeniden küçük bedenler yandı, çocukların çığlıkları gökyüzünü kapladı. Geride onlarca masum yaralı kaldı. İsrail, insan hayatını ve uluslararası normları nasıl pervasızca yok saydığını bir kez daha gözler önüne serdi. Her hamlesiyle bir terör devleti olduğunu kanıtlayarak ve uluslararası hukuku hiçe sayarak, tüm insanlığa ve bugüne kadar inşa edilmiş tüm değerlere meydan okudu.”

“MÜDAHALE EDİLMEYEN HER DAKİKA YENİ BİR CANIN YİTİRİLMESİ DEMEKTİR”

“İsrail’in bu meydan okumanın karşısında sessiz kalmanın zulmü onaylamak anlamına geleceğini herkes bilmelidir” ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara çağrı yapılarak şöyle dendi:

“Sessiz kalmak, çocukların gözlerindeki korkuya, annelerin yüreklerindeki acıya göz yummaktır. Filistin’de her gün artarak devam eden katliamların bizi getirdiği nokta; artık insanlığın en dip noktasıdır.

Müdahale edilmeyen her dakika yeni bir canın yitirilmesi demektir.

Bu noktada, uluslararası kuruluşlar sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

Bugüne kadar takınan tutum maalesef utanç vericidir. Artık hiçbir katliamın kaza olarak ifade edilme cürretine izin verilmemesi gerekmektedir.”

“CHP FİLİSTİN’İN HAKLI DAVASININ TARAFIDIR”

Açıklamada “Bu soykırımdan ortaya çıkacak hiçbir stratejik plan, hiçbir denge, hiçbir ticari kâr herhangi bir Filistinli çocuğun gözyaşından daha kıymetli değildir” dendi ve CHP’nin Filistin halkının yanında olduğu vurgusu bir kez daha yapıldı:

“Bu vahşetten sağlandığı düşünülen her fayda masum ve mazlum Filistinlilerin kanıyla el edilmiş sayılacaktır. Bu siyasetin de ötesinde bir vicdan ve erdem sorunudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, geçmişte Filistin’in haklı davasının hangi tarafındaysak bugün de o tarafta olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz. Biz Kuva-ı Milliyeciyiz. Biz işgale karşı direnişle kurulmuş bir halkız. Dün nasıl 6. Filoya karşı durduysak, bugün de bu mezalime karşı duruyoruz!”

“BİZİM SAFIMIZ GAZZELİ MAZLUMLARIN SAFIDIR”

“Filistin davası ve tüm mazlum hakların mücadelesi bizim önceliğimizdir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada “Bizim safımız, insanlığın safıdır! Bizim safımız Gazzeli mazlumların safıdır!

Bizim safımız, masum sivillerin safıdır! Bizim safımız, soykırıma direnen Filistinlilerin safıdır!” dendi.

Çelik’in okuduğu açıklamada “Bugün buraya yetti artık demeye geldik! Sivilleri katlettiğiniz yetti artık! Hukuk tanımazlığınız yetti artık! Bu canilik, bu vahşet yetti artık” sözleriyle yaşanan katliama tepki gösterilerek devamında şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail’in sürecin en başından bu yana masum insanların ölümüyle sonuçlanan tüm saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hiçbir şekilde lafı eğip bükmeden, insan haklarından ve adaletten ödün vermeden bu soykırımın durdurulması için tüm dünya kamuoyuna çağrımızı yineliyoruz. Bu vahşetin karşısında kaybedilen her saniye insanlık onuruna çizilen yeni bir lekedir. Bir an önce barış ortamı kurulmalı, İsrail’e karşı gereken yaptırımlar uygulanmalı ve Filistin halkının hayati ihtiyaçları ivedilikle sağlanmalıdır.”

“HEMEN ŞİMDİ, FİLİSTİN’DE BARIŞ!”

Barış çağrısının bir kez daha yapıldığı açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Şunu herkes bilmelidir ki; Filistin halkı asla yalnız değildir. Onların mücadelesi, bizim mücadelemizdir. Bu soykırım durdurulana ve bu insanlık suçunu işleyenler cezalandırılana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki; insanlığın vicdanı, zalimlere karşı duranların yanında, masumların çığlıklarına kulak verenlerin sesiyle güçlenecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de ve yarında tüm mazlumların yanında durmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize vasiyetidir!

Yurtta barış, dünyada barış! O yüzden diyoruz ki; Hemen şimdi, Filistin’de barış!”