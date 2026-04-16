  3. CHP'den okkalı trafik cezaları için iptal başvurusu

CHP'den okkalı trafik cezaları için iptal başvurusu

CHP'den okkalı trafik cezaları için iptal başvurusu
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, trafik cezalarını artıran kanun ile kamu yöneticilerinin atama usullerini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için AYM’ye başvurdu.

CHP, toplumda tartışmalara neden olan trafik cezası artışları ve kamudaki üst düzey atama yetkilerini içeren düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuru dilekçesini sunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, özellikle trafik cezalarındaki artış oranlarının "ölçülülük ilkesine" aykırı olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Günaydın, "Hiç şüphe yok ki kamu ve devlet, trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. Bu önlemler caydırıcı olmak zorundadır. Bu önlemler öldürücü olmayacak. Oysa bu cezalar trafik güvenliğini sağlamak amacından çıkarılmıştır. Bir ceza toplama niteliğine dönüştürürseniz, bunun toplumsal barışa yararı değil, olsa olsa zararı olur. Kamu düzenini de bozucu etkisi olur. 2025 yılında 55 milyar TL’lik trafik cezasının bütçeye konulması öngörülmüş. Geçen sene 55 milyar TL olan hedefi, bu sene bütçeye 93 milyar TL olarak koydular. İlk 3 ayda ne kadar ceza kesti devlet? 66 milyar TL. Siz 93 milyar TL bütün bir yıla hedef koyuyorsunuz, bunun 66 milyar TL’sini ilk 3 ayda topluyorsunuz. Trafik yasası çıktıktan sonra yüzde 37 daha fazla trafik cezası kesilmeye başlandı. Aklınıza estiği gibi ceza koymayın. Ölçülülük ilkesinden ayrılmayın. Vatandaşı suç işlemekten caydırın ama öldürmeyin" dedi.

Günaydın ayrıca, üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin de yürürlüğünün durdurulması ve iptali için başvurduklarını belirtti.

DHA

