CHP'den sert tepki: ''Karar, İstanbul'u kaybeden Saray'ın talimatı''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıl 8 aylık hapis cezasını Halk TV'de değerlendirerek sert tepki gösterdi.

Faik Öztrak'ın açıklamarından satır başları şöyle:

"İstanbul İl Başkanı olana kadar bu tweetlerle kimse ilgilenmemişti. Sayın Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı oldu bu tweetlerle ilgili suç duyuruları başladı. İstanbul'da CHP 31 Mart'ta seçimleri kazandı. Sayın Kaftancıoğlu ile ilgili iddianame hazırlandı ve mahkemeye verildi. Bugün de bir mahkumiyet kararı çıktı.

Ben açık söylüyorum; Bu tamamen rövanşist duygularla, öc alma duygularıyla İstanbul'da seçimi kaybetmeyi hazmedemeyen Saray'ın, iktidarın mahkemeye vermiş olduğu talimatla ortaya çıkmış olan bir karardır.

Bunun oraya buraya eğilip bükülecek bir yanı yoktur. Süreç bellidir alınan karar ortadadır. Burada Türk yargısının malesef öc alma duygusuyla siyasete alet edilmesi vardır."