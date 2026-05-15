  3. CHP'li 81 İl Başkanı'ndan tarihi ortak bildiri: ''İzin vermeyeceğiz!''

CHP'nin 81 il başkanı, kadın siyasetçileri hedef alan iddia ve paylaşımlara karşı "İzin vermeyeceğiz!" başlığıyla dev bir ortak açıklama yayınladı. Yapılan saldırıları "mide bulandırıcı bir kampanya" olarak niteleyen il başkanları, her bir kadın yoldaşlarının onurunu savunacaklarını vurguladı.

 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 81 il başkanı, parti yöneticilerini ve özellikle kadın siyasetçileri hedef alan karalama kampanyalarına karşı ortak bir bildiri yayınlayarak, "Sefil saldırıların hedefi olan tüm kadın yoldaşlarımızın yanındayız" mesajını verdi.

"Kirli ve karanlık odakların siyaseti dizayn etme çabasına izin vermeyeceğiz" başlığıyla yayımlanan bildiride, sosyal medya üzerinden yürütülen iddialara çok sert tepki gösterildi. İl başkanları, bu kampanyayı yürütenleri "aciz birer kukla" olarak nitelerken, devletin gücünü arkasına alan çarpık ilişki ağlarına dikkat çekti.

"İktidar Ahlaki Pusulasını Kaybetti"

Açıklamada, mevcut iktidarın vatandaşın ağır sorunlarını çözemediği ve bir iktidar değişimine direnmek için insani değerlere aykırı bir pozisyona savrulduğu iddia edildi. İktidarın ahlaki pusulasını kaybettiğini belirten başkanlar, insanların onuruna ve iffetine yönelik saldırıların altında "kadın düşmanı ve sapkın bir zihin yapısının" yattığını ifade etti.

Özgür Özel Liderliğinde Mücadele Kararlılığı

81 ilin imzasını taşıyan metinde, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde memleketin geleceği için dünden daha kararlı bir şekilde mücadele edileceği vurgulandı. Bildiri, "Hakikat mutlaka kazanacak, halkımız hak ettiği onurlu hayata CHP iktidarında kavuşacak" ifadeleriyle sona erdi.

 CHP'li 81 il başkanının imzasını taşıyan 'Kirli ve karanlık odakların siyaseti dizayn etme çabasına izin vermeyeceğiz' başlıklı açıklama şöyle:

"Tarihimizin her döneminde siyasi rekabet yaşanmış, fikir ayrılıkları olmuş, hangi görüşün hakim olacağı konusunda mücadele verilmiştir. Bu mücadelenin yol ve yöntemleri yıllardır belllidir. AKP iktidarının, vatandaşımızın yaşadığı gerçek, yakıcı ve ağır sorunları çözmeye muktedir olmadığı ortaya çıkmıştır. Zamanı gelen bir iktidar değişimine direnmek için gösterdiği beyhude çaba, AKP'yi en temel insani değerlerimize aykırı marjinal bir pozisyona savurmuştur.

İktidar; siyasi tükenmişliğin sonucunda ahlaki değerlerinin tamamını da yitirmiş haldedir. Halkımız; iktidarın ahlaki pusulasını kaybetmesini, iftira atmanın da ötesine geçerek insanların onuruna ve iffetine alçakça saldırılara yeltenmesini ibretle görüyor, not alıyor.

Çaresizce sarıldıkları ahlaksız saldırılarının senaryosunun altında karanlık, kadın düşmanı ve sapkın bir zihin yapısının olduğu, bu zihniyetin kimseye faydası olmayacağı açıktır.

Genel Başkanımızı, yöneticilerimizi ve bilhassa kadın siyasetçileri hedef alan bu mide bulandırıcı kampanyayı yürütenlerin aciz birere kukla olduğunu biliyoruz. Bu kuklaların iplerini elinde tutan, devletin gücünü kendi gücü zannedenlerin hangi çarpık ilişki ağları içinde yer aldığını da detaylarıyla biliyoruz.

Sefil saldırıların hedefi olan tüm kadın yoldaşlarımızın yanındayız. Her birinin hakkını, hukukunu ve onurunu savunmayı görev biliyoruz. 81 ilde Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, tüm gücümüzle memleketimizin geleceği için çalışmaya dün olduğundan daha kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Hakikat mutlaka kazanacak. Hak yerini bulacak. Halkımız hak ettiği onurlu hayata CHP iktidarında kavuşacak."

 

Etiketler CHP il başkanı ortak açıklama kadın siyasetçiler özgür özel siyaset CHP bildirisi karalama kampanyası CHP kadın kolları kadın kolları
