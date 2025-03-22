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  3. CHP'li Cemal Enginyurt Çağlayan Adliyesi'ne girip ''Erdoğan istifa'' dedi!

CHP'li Cemal Enginyurt Çağlayan Adliyesi'ne girip ''Erdoğan istifa'' dedi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun getirildiği Çağlayan Adliyesi'ne giderek, adliye içerisinden yaptığı video paylaşımda "Erdoğan istifa" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Çağlayan Adliyesi içinden bir video paylaştı. Adliyenin içinde kurulan polis barikatlarına ve milletvekillerinin geçişine izin verilmemesine değinen Enginyurt,

"Adliyenin içinde özel tim dahil olmak üzere bariyerler kurmuşlar, Ey Recep Tayyip Erdoğan bu bariyerleri bu kalkanları sınıra koysaydın da bu ülkeye Suriyeli, Afganlı, Iraklı, Pakistanlı ne kadar işgalci varsa girmeseydi. Bunları milletvekillerinin karşısına koyuyorsun milletvekillerinin arkadaşları ile görüşme hakkını elinden alıyorsun, Ekrem İmamoğlu'na selam verme hakkını elinden alıyorsun, Erdoğan sen de bu ülkede yargılandın sen de 17-25'te suçlandın sende 15 Temmuz'da milleti sokağa çağırdın ama şimdi görüyoruz ki milletten korkuyorsun Erdoğan korkunun ecele faydası yok gün gelecek sen de hesap vereceksin sana sesleniyor ve diyorum ki Erdoğan istifa!" dedi.

Etiketler cemal enginyurt Çağlayan Çağlayan Adliyesi video erdoğan istifa
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