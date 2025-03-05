CHP'li Cemal Enginyurt'tan MHP lideri Bahçeli'nin telefon trafiği için olay sözler

CHP'li Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında taburcu olmasının ardından evinde istirahatine devam eden MHP lideri Bahçeli için "her yeri aradı bir tek Karayılan'ı aramadı" ifadelerini kullandı.

4 Şubat’ta hastaneye kaldırılan ve kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı aradından kısa sürede çalışmalarına geri döneceği açıklanmış olsa da evdeki istiratinin devam ettiği belirtilmişti.

Bu süreçte özellikle de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı Öcalan'ın DEM Partili milletvekilleri tarafından açıklanan terör örgütüne "silah bırakma" ve "örgütü feshetme" mesajının ardından Bahçeli'nin pek çok siyasetçiyi arayıp telefonla görüştüğü öğrenilmişti.

Halk TV'de yayınlanan canlı yayına katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise Bahçeli'nin DEM'li siyasilerle süren telefon trafiğini eleştirerek “Devlet Bahçeli her yeri aradı şu ana kadar. Herhalde bir tek Murat Karayılan kaldı, onun da telefonu yoktur muhtemelen” diye konuştu.

Bahçeli'nin katılacağı ilk toplantı belli oldu

Öte yandan bugün MHP'den yapılan duyuruda partinin "Siyaset ve Liderlik Okulu" organizasyonunun 21. dönem eğitim programı açıklandı. Nisan ayında başlayacak organizasyonun program detayları belli olurken Devlet Bahçeli detayı dikkat çekti.

Sağlık durumu spekülasyonlara neden olan Devlet Bahçeli'nin ne zaman görüneceği merak konusu olurken partisinin organizasyon duyurusunda MHP Genel Merkezi'nde 11 hafta sürecek okulun Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başlayacağı açıklandı.

Bahçeli'nin okul açılışından görüntülerinin paylaşılıp paylaşılmayacağı henüz bilinmiyor.