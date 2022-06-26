CHP'li Erdoğdu, ''istifa'' sorusuna bu yanıtı verdi

CHP'li Erdoğdu, eski eşiyle yaptığı konuşmanın sosyal medyada yayımlanmasının ardından gazeteci İsmail Saymaz'ın "istifa edecek misiniz" sorusuna "İstifa benim için aday olmamam, zaten olmam" diye yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 3.5 ay önce ayrıldığı eski eşi Özge Erdoğdu arasında boşanmadan önce geçen bir konuşma, gece Twitter’da yayınlandı. Bu kayıtta Erdoğdu, o tarihte sevgili oldukları anlaşılan yeni eşi Tuba Torun hakkında konuşuyor. Erdoğdu, bu konuşmadan sonra ilk eşinden ayrılıp geçen 11 Haziran’da CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Torun’la evlendi.

Özge Erdoğdu tarafından açıldığı iddia edilen hesap, konuşma kaydını içeren görüntüyü yayınladıktan sonra kapandı.

Erdoğdu, Twitter’da yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırıldığını söylediği Torun’dan özür diledi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Aykut Erdoğdu’yla yaşananları konuştu. Erdoğdu, “İstifa benim için aday olmamam, zaten olmam. Buna yenilmiş olmayı da içim elvermiyor bir de uzaktan da olsa destek vermek istiyorum çünkü son üç ay kapandım çalıştım daha da çalışacağım” ifadelerini kullandı.

“BU KIZ NE YAPMIŞSA EMEĞİYLE YAPMIŞ”

Saymaz’ın Erdoğdu’ya soruları ve aldığı yanıtlar şöyle:

-Dün eski eşiniz aranızdaki konuşma kaydını yayınladı. Ne düşünüyorsunuz?

Ne yapacağım bilmiyorum. Çocuğumun annesi. Ama bütün her şeyimizi, yurtdışında biriktirdiğim her şeyi (boşanırken) bıraktım. Bir ceketimle çıktım, biliyor musunuz? Sonuçta mutlu olmaya çalıştım. Bir de herkes şey diyor, ‘Yok işte CHP listelerinde torpil!’

-Konuşmadan o sonuca varılıyor.

Üzüldüğüm husus şu, bu kız ne yapmışsa emeğiyle yapmış. Ben de öyle. Yani evlilikler biter. Emin olun, o kadar çok uğraştım ki, (eski eşimle) bir yıl birbirimizi görmedik. Sonuçta bu ülkede bir şeyler yapabilirdim, şimdi geldiğim hale bakıyorum.

En çok yüklendikleri yer, sanki Tuba’ya torpil yapılmış. Tuba listelerde yoktu. Tek tek oy topladı. Ben de oy topladım. Ve ben, onun için dedim ki ‘Beni listeden çıkarın.’ Genel Başkanı onun için aradım. Ben giremedim mesela ama Tuba listeleri delerek girdi. CHP’yi bunun üzerinden yıpratmaları çok anlamsız, çok kötü…

“BUNUN BÖYLE KAMUOYUNA DÜŞMESİ ÇOK KÖTÜ OLDU”

Torpil olsa listeye girer. Disiplin Kurulu’nda olmasına rağmen listeye yazılmadı. Ben de üzüldüm yani, listeye yazılmamasına. O zaman ekiptik, beraber çalışıyorduk. Aradım Genel Başkanı ‘Efendim ben de çıkayım listeden’ diye. Genel Başkanı önce de aramıştım girmeyeyim diye. Sonuçta ben listede olmama rağmen giremedim. Tuba listede olmamasına rağmen delerek girdi. Birincisi, bu çok büyük bir haksızlık.

İkincisi, aşırı tahrik edildiğim bir konuşmada hani insan kavga ederken bir şeyler söyler... Ya ben bu kızla evlendim. Bunun böyle kamuoyuna düşmesi çok kötü oldu. Diyorum ki devlette yetiştim şimdiye kadar hep çok dikkat ettim. Bir evim, bir arabam var, bir sürü borcum var. Ceketimle çıkmış gelmişim, bütün yurtdışı görevlerim, Hazine’de çalıştıklarım, milletvekilliğim, her şeyi eski eşime bıraktım geldim. Yani çocuğumun annesi, gıkımı çıkaramıyorum.

“SÜREKLİ ÇALIŞIYORUM, EKONOMİK KRİZDEN NASIL ÇIKILIR DİYE VE ŞİMDİ TÜM ÇALIŞMALARIN HEBA OLMASINI İSTEMEM”

-Tuba Torun’un sağlık durumu nasıl?

Kötü yani. Sakinleştirici veriyoruz. ‘Ben insan içine nasıl çıkacağım’ diyor, ‘Bugüne kadar hep tek başıma kaldım, nasıl çıkacağım nasıl bakacağım insanların yüzüne’ diyor.

-Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar aldınız mı?

Yok bir karar almadım. Şöyle, bir ekonomik kriz ortamında, herkesin moralinin çok bozuk olduğu bir ortamda beklenmedik bir şey çıktı ortaya. Ne yapacağım bilmiyorum. Dikkat ediyorsanız, çok uzun zamandır konuşmuyorum, sürekli çalışıyorum, ekonomik krizden nasıl çıkılır diye ve şimdi tüm çalışmaların heba olmasını istemem. Bir kariyer beklentim yok, bir şeye aday değilim, bilmem ne değilim. Ama bu insanlar beni severdi, konuştuğumu dinlerdi.

Şimdi AKP’nin hesaplarından çok ağır saldırılar var. Bizimkiler konuşmayı yanlış anladığı için Tuba’yı torpille bir yere sokmuşuz gibi... O dönem CHP’nin yaptığı haksızlık, kayırma ya da benim yaptığım bir şey yok ki. Listede olsa haksız bir yere dışardan gelmiş olsa ben yapmış olsam tamam… Genel Başkan da biliyor. Çok üzgünüm sadece. Tamam, başıma bir sürü şey geldi ama eşim sonuçta. Düşünsene eşim hakkında bir kavga sırasında söylediğim şeyi…

“TEHDİT EDİYORDU ZATEN”

-Eski eşiniz mi bunu paylaşan?

Eski eşim paylaşmış.

-O Twitter hesabı eski eşinize mi ait?

O hesap ona ait değil de tehdit ediyordu zaten.

-Öyle mi?

Tabi tabi, tehdit ediyordu.

-Bu konuşmadan haberdar mıydınız?

Şöyle diyordu zaten, ‘Sizi pişman edeceğim’ falan. Oğlum üzülmesin diye sert bir şey söylemiyordum. Bir oğlum var benim çünkü ve çocuk da perişan oldu.

“İSTİFA BENİM İÇİN ADAY OLMAMAM ZATEN OLMAM”

-İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?

İstifa benim için aday olmamam, zaten olmam. Buna yenilmiş olmayı da içim elvermiyor bir de uzaktan da olsa destek vermek istiyorum çünkü son üç ay kapandım çalıştım daha da çalışacağım. Tüm kalbimle söylüyorum ben devlette yetiştim. Yurtdışında okudum, halkla ilişkim vardır. Siyasette şu an çok ağır bir kriz yaşıyoruz. Benim de kolum kanadım kırıldı tabii ama dönüp bu ülkeye borcumu ödemek isterim. Hiçbir şeye aday değilim, hiçbir görev talebim yok. Genel Başkan veya parti yönetimi zor durumda bıraktığımı düşünürse hemen, o konuda çekincem yok ama şu an sağlıklı karar verecek durumda değilim çünkü Tuba’nın durumu da çok kötü.

-Şu an hastanede misiniz?

Çıktık, tekrar gittik geldik. Nefes alamıyor çünkü ara ara… Tüm kalbimle söylüyorum, yeni evlendim gerçekten de temiz duygularla… O kadar çok hazırlandım ki ekonomik krizden nasıl çıkarız diye. Son 5-6 ay belki. Bu emeklere çok yanıyorum, düştüğüm duruma çok yanıyorum.

İsmail Saymaz'ın Halktv'deki yazısının tamamı için...