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  3. 10 Ocak 2019 21:52

CHP'li Gürsel Tekin'den görevden alınan hakimler için dikkat çeken iddia

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Man adası belgelerini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Erdoğan ve yakınlarının açtıkları tazminat davalarına bakacak mahkemelerin hakimlerinin görevden alındığını açıkladı.

CHP'li Gürsel Tekin'den görevden alınan hakimler için dikkat çeken iddia
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, belgeleri açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Erdoğan ve yakınlarının açtıkları tazminat davalarona bakacak mahkemelerin hakimlerinin görevden alındığını açıkladı.

Tekin Sözcü'ye yaptığıaçıklamada, Kılıçdaroğlu'nun belgeleri açıklamasının ardından, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı 1.5 milyon TL'lik dava olmak üzere, belgelerde adı geçen herkesin tazminat isteğiyle mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Ancak asıl ceza davasına bakan mahkemenin savcısının Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerin ‘gerçek olduğunu' açıklamasının ardından, yapılan bir operasyonla tazminat davalarına bakacağı belli olan üç farklı mahkemenin üçünün de hakimlerinin değiştirildiğini vurguladı.

Tekin şöyle dedi; “Man adası belgelerinin açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı'nın ilk tepkisi belgelerin sahte olduğunu açıklamak oldu. Bir yandan ‘belgrler gerçekse istifa ederim' diyen Sayın Erdoğan, diğer taraftan yakınlarıyla beraber tazminat davaları açtı.

Sayın Genel Başkan'ın değil kendi evini, CHP Genel Merkez binasını bile satsa, ödeyemeyeceği miktarlarda tazminat istendi. Ancak Man Adası belgelerinin gerçek olduklarının ceza davasında savcı tarafından kesinleştirilmesiyle birlikte, tazminat davalarına bakan üç mahkemenin üçünün de hakimi başka yerlere atandı.”

Görev yeri değişen hakimlerden birinin, atanmasıyla ilgili idare mahkemesine şikayette bulunduğunu anlatan Gürsel Tekin, “İdare mahkemesi o hakimin talebini haklı buldu.ancak onu geri atarken, ilk tayin olduğu mahkemeye değil, aynı bölgede Man adası tazminat davalarına bakmayan başka bir mahkemeye atadı.” dedi

gürsel tekin , chp , hakimler
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