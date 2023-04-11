CHP'li isim AK Parti listelerini yorumladı: Dönekler kampı gibi...

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AK Parti'den milletvekili adayı olacak isimleri yorumlayarak "Dönekler kampı gibi. Omurgasız teğmen orada. Savcı Sayan orada" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'nin listesindeki eski CHP’li isimleri eleştirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP’nin İzmir listesine Millet İttifakı’nın listesi olarak baktıklarını söyleyerek, "Tek liste olarak giriyoruz. Hep birlikte…Gerçekten iyi bir liste. İzmir’de bu seçimlerde en yüksek oyu alacağız. Muharrem Bey'in yaptığı gibi muhalefete odaklanmayacağız. Bizim iktidara odaklanmamız gerekiyor. Diğer partilerin adaylarına saygı duyuyoruz. Hiçbir partinin çıkardığı isimler bizim oylarımızı etkilemez. İktidara odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

'DÖNEKLER KAMPI GİBİ'

AK Parti'nin İzmir listesini değerlendiren CHP’li Aslanoğlu, “Orası dönekler kampı gibi. Bütün dönekler orada! Omurgasız teğmen, Savcı Sayan. Söz veriyoruz o omurgasızı vekil yaptırmayacağız” ifadelerini kullandı.

'SENİ VEKİL YAPTIRMAYACAĞIZ'

"Seni vekil yaptırmayacağız" diye devam eden Aslanoğlu, "Bizim oylarımız ile seçilip AK Parti milletvekili olan omurgasızı bu sefer oylarımız ile vekil yaptırmayacağız. 9+9. Her iki bölgede de 9 vekil çıkartacağız. Seni sandığa, partini tarihin derinliklerine gömeceğiz. Sana da söz! Biz kazanacağız, çıkar siyasetçilerini tarihe gömeceğiz" dedi.

AK Parti İzmir 1. Bölge dördüncü sıra milletvekili adayı Mehmet Ali Çelebi, 2018 genel seçimlerinde CHP'den vekil seçilmiş, daha sonra partisinden istifa etmişti. Savcı Sayan da yıllarca CHP'de siyaset yapmış, daha sonra AK Parti’ye geçmişti. Yerel seçimlerde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Sayan, birinci bölge altıncı sıradan aday gösterildi.