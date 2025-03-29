CHP'li Kılıç'tan ahlaksız ifadelere çok sert yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'ın kendisi hakkında troller tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan çirkin iddialar için tepkisi sert oldu.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, bir süredir kendisi hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara yanıt verdi.

Kılıç, "Bu saygısız ve ahlaksız saldırıların arkasında, iktidarın emrinden çıkmayan, ruhu ve kalbi kirli bir yapı var, biliyorum" ifadelerini kullandı.

X hesabından açıklama yapan CHP'li Kılıç, şu ifadeleri paylaştı:

"Siyasete adım attığım ilk günden, Parti Meclisi’ne seçilmeme dek kimliğime, kişiliğime, kadın olmama ve ne yazık ki başörtüme saldıran ahlaksız bir zihniyete direniyorum.

Bu saygısız ve ahlaksız saldırıların arkasında, iktidarın emrinden çıkmayan, ruhu ve kalbi kirli bir yapı var, biliyorum.

Vicdanım çok rahat. Ne Sayın Ekrem İmamoğlu’yla ne de herhangi bir belediye ile en ufak bir ticari bağım olmamıştır. Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımızla güçlü bir gönül bağım ve siyasi mücadele ortaklığım vardır.

Mübarek Ramazan Bayramı’nın arifesinde bu iftirayı atarak, bana ve aileme bayramı zehir etmeye çalışan bu alçak operasyona boyun eğmeyeceğim! Ve açıkça söylüyorum: Bu saldırılara karşı susmayacağım…

Yıllardır bana yönelik tüm saldırılara karşı sustum. Elbette verecek cevabım olmadığından değil.

En başta ailem yıpranmasın diye dişimi sıktım. Artık yetti. Tedavisi devam eden babamın ahını aldınız, ben de sizden hesap sormazsam namerdim.

Ben sizin derdinizi biliyorum!

Başörtülü bir kadının özgürce siyaset yapabilmesinden rahatsızsınız. Benim gibi milyonlarca genç mütedeyyin kadının, haksızlık ve adaletsizliklerinize ortak olmayı reddetmesinden, inancımızı istismar etmeyin diyerek meydan okumasından rahatsızsınız.

Ben gücümü önce Allah’tan, sonra milletimizden, kadınlardan, partimden ve inandığım ahlaki değerlerden alıyorum. Sizinle hukuk önünde, siyaset arenasında ve bir gün mutlaka huzuru mahşerde hesaplaşacağım.

Şimdiye kadar bu konuları mahkemeye taşımamıştım, bundan sonra bu terbiyesizlerin hepsine tek tek dava açacağım.

Müfterilerden alacağım tazminatların her kuruşunu depremzede ailelere bağışlayacağım.

Ben başörtümü, bir avuç insan zenginlik içinde yaşasın diye değil, inancım gereği takıyorum.

Her görüşten ve yaşam tarzından kadınla, ortak dertlerde buluşuyor ve daha güzel bir Türkiye için mücadele ediyorum.

Zamanında beni “vitrin süsü” diyerek hedef gösterenler, sürekli diline doladıkları 28 Şubatçılardan daha beter bir zihniyeti temsil ediyor. Allah’a değil “bir kişiye” kulluk yapmamı istiyorsunuz. Yapmayacağım.

Haksızlığa susan dilsiz şeytanlardan olmayacağım.

Adaletsizliğe ve zalimliğe eyvallah etmeyeceğim.

Tescilli bir dolandırıcının uydurmalarını manşetlerine taşıyanların burnundan fitil fitil getireceğim.

Arsız, ahlaksız ve namertlere hakkımı iki cihanda da helal etmeyeceğim.

Ant olsun, bundan sonra sizin kirli zihniyetinizden güzel ülkemizi kurtarmak için daha çok çalışacağım."