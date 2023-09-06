Çifte MTV'ye bir iptal davası daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla getirilen çifte MTV kararıyla ilgili bir davada Emekli Danıştay Hakimi Tacettin Şimşek'ten geldi. Şimşek ikinci kez alınan MTV’nin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek dava açtı.

Milletin üzerine aynı vergiyi ikinci kez yükleyen iktidarın ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakimleri bile isyan ettirdi. Emekli Danıştay Yüksek Hakimi Tacettin Şimşek, halktan ikinci kez MTV alınmasının Anayasa'nın 2, 10, 11 ve 73'üncü maddelerine aykırı olduğunu belirterek Ankara 1. Vergi Mahkemesi'ne dava açtı.

Vergi mahkemesinden yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne acil başvuru yapmasını talep eden Şimşek, dava masraflarının da vergiyi talep eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahsil edilmesini istedi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Gündoğan, mahkemeye Anayasa Mahkemesi'nin 23.07.2003 tarihinde benzer bir ek MTV düzenlemesini Anayasaya aykırılık nedeniyle iptal eden kararını da sunduklarını belirtirken, “Anayasa Mahkemesi'nin oluşan kamuoyu baskısı nedeniyle 6 Eylülde toplanıp ek MTV konusunda karar verileceği duyumunu da aldık” dedi.

İktidarın yaklaşık 40 milyar lira fazladan vergi toplamak için çıkardığı ek MTV düzenlemesine yönelik itiraz ve dava açma süresi 7 Eylül Perşembe günü sona eriyor.

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