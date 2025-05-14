Cinayet davasında kafa karıştıran yasak aşk ve ihanet iddiaları

Bursa'da bir kişi kaybolduktan 6 gün sonra ormanda 9 kurşunla öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayetin altından "yasak aşk" iddiası ortaya atılmıştı. Cinayete ilişkin davada sanık "iyi hal indirimi"yle 25 yıl hapis cezasına çarptırılsa da cinayet zanlısının cezasına bir indirim de istinaftan geldi. Cinayet davasında kaşılıklı ortaya atılan ihanet ve yasak aşk iddiaları damgasını vurud.

Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde oturan R.A., 24 Şubat 2023'te eşiyle tartıştıktan sonra av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. Kamyonetine binip giden R.A.'dan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınlR.A. 1 Mart'ta evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda R.A.'nın cesedini buldu. R.A.'nın cebinde 4 bin 500 TL olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanıyla cep telefonuna ulaşamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, R.A.'nın, başından ve vücudundan 9 kurşunla vurulup, öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet şüphelisi olarak R.A.'nın eşi S.A. (31) ile K.I.'ı gözaltına aldı.

ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

Jandarma Komutanlığı'nda susma hakkını kullanan K.I., bir süre sonra suçunu itiraf etti. S.A. ile ilişkisi olduğunu söyleyen K.I.'ın, durumu öğrenen R.A. ile çıkan tartışma sonrası cinayeti işlediğini söylediği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.I. tutuklanırken, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu sanık K.I. ile tutuksuz sanık S.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların telefon mesajlaşmaları da yer aldı. S.A.'ya WhatsApp mesajıyla, 'Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal' diyen K.I.'a, S.A. ise yaptıkları telefon görüşmesinde, 'Oh, iyi olmuş, süpersin' yanıtını verdiği belirtildi.

'ÖLDÜRMEMESİ İÇİN YALVARDIM'

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden K.I., "Kimseyi canavarca hisle öldürmedim. R.A.'nın ailesinden özür dilerim. R.A., eşi ile olan mesajlaşmalarımızı görmüş ve çok sinirlenmiş. Olay günü telefonla beni arayıp, 'Seninle gezmeye çıkalım' dedi. Olay yerine geldiğimizde bir anda küfredip, tüfekle darbetmeye başladı. Bir anda cebinden ekmek bıçağı alıp, bacaklarıma doğru saplamaya başladı. Kendisine beni öldürmemesi için yalvardım" dedi.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Jandarmadaki ifadesinin aksine R.A.'nın eşi S.A. ile ilişkileri olmadığını öne süren K.I., "Karısı ile ilişkimiz olduğunu düşününce bana saldırmaya devam etti. Ben de o hırsla tabancamın ağzına mermiyi verip, ateş ettim. Olayın ardından taksiye binerek Kestel'e gittim ve hastanede ayağımı diktirdim. Silahım 8 mermi alıyor, kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Pişmanım" diye konuştu.

ÖNCE O ALDATTI

Tutuksuz sanık S.A. ise ifadesinde eşinin kendisine her gün şiddet uyguladığını söyledi. K.I. ile 1 yıldır aralarında gönül ilişkisi olduğunu, ilk olarak eşinin kendisini aldattığını ve ölümüyle ilgisi olmadığını belirten S.A., "Eşim bir gece eve alkollü geldi. Cep telefonunu parmak iziyle açtım ve yeğeniyle uygunsuz mesajlarını gördüm. Kendisine, 'Bunlar nedir' diye sorduğumda beni dövmeye başladı. Beni, 'Aileme söylersen seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Kadir bizim bahçemizde çalışıp, eşime yardım ediyordu. Beni üzgün gördüğü zaman oturur dertleşirdik. Aramızda ilişki yaşanmadı. Eğer eşim benim uygunsuz mesajlarımı görseydi tavana değil, kafama sıkardı. Kadir'in, R.A.'i öldürdüğünü bilmiyordum, ben her şeyi jandarmadan öğrendim. Ertesi gün Kadir'i aradım ve R.A.'in kayıp olduğunu söyledim. Kadir, bana bilgisi olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Sanıkların telefon mesajlaşmalarının yanı sıra internet aramaları da dava dosyasında yer aldı. Cinayetin ardından cep telefonundan internete girerek, 'Eldeki barut izi kaç günde çıkar?' diye arama yaptığı ortaya çıkan K.I., cinayetin ardından yaşadığı panikle cep telefonundan internete girerek baktığını söyledi. Mahkeme heyeti, K.I.'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki 'iyi hali'ni dikkate alan heyet, cezayı 25 yıla indirirken, S.A.'nın beraatine hükmetti. Dosya istinafa gitti.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, tutuklu sanığa 'Kasten öldürme' suçunun basit halinden verdiği müebbet hapis cezasını, olayda 'haksız tahrik' unsurları bulunduğu gerekçesiyle 18 yıla, duruşmadaki saygılı tutum ve davranışlarını da lehine değerlendirerek, 'iyi hal' indirimiyle 15 yıla düşürdü. Kararda son sözü Yargıtay söyleyecek. (DHA)

DHA