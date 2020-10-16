Cinayet itirafıyla yıkıldı! Canlı yayında sinir krizi geçirdi

Emre Yıldız, 11 Ağustos 2018 günü Kadir Bekçi isimli arkadaşıyla Cansu isimli kızı kaçırmıştı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gerçekleşen olaydan 12 gün sonra 23 Ağustos günü ise Emre Yıldız'ın cansız bedeni 12 metrelik uçurumun dibinden çıkarılmıştı.

Yapılan soruşturmada 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda cesedin çürümüş olduğu ve bu nedenle de Emre'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılmadığı belirtilmişti. Rapor sonrası 6 kişi de cezaevinden tahliye edilmişti.

EMRE İLE KIZ KAÇIRAN KADİR BEKÇİ CANLI YAYINA ÇIKTI

2018 yılında öldürülen Emre Yıldız'ın acılı annesi Gülseren Yıldız ile ablası Elif Yıldız, Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurarak cinayetin aydınlatılmasını ve suçluların cezasını çekmesi gerektiğini söyledi. Canlı yayına Emre Yıldız'la birlikte Cansu isimli kızı kaçıran Kadir Bekçi de katıldı.

EMRE'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Geçtiğimiz gün yapılan canlı yayının ardından, Didem Arslan Yılmaz'la konuşmak istediğini söyleyen Kadir Bekçi, arkadaşı Emre'nin cinayete kurban gittiğini anlattı. Kadir yaptığı açıklamada, "Emre ve Cansu ile saklandığımız barakayı Cansu'nun ağabeyi Cemal ve Aziz isimli kişi bastı" dedi. Cemal ve Aziz'in, Emre'yi önce dövdüğünü ardından da tutup bir yere götürdüğünü anlattı.

Olaydan iki gün sonra Cemal'in akrabaları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Kadir Bekçi, artık vicdan azabı çekmek istemediğini söyledi.

"CEMAL VE AZİZ İÇERİ GİRİP ÖLDÜRDÜ"

Olayın olduğu sırada Emre ile birlikte konteynırın içinde oturduklarını söyleyen Kadir Bekçi, Cemal ile Aziz'in oraya geldiğini ve Cemal'in Emre'ye vurduğunu söyledi. Bunun sonucunda Emre'nin öldüğünü ifade etti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kadir Bekçi'nin itiraflarının ardından kardeşinin başına gelenleri öğrenen acılı abla Elif Yıldız ise canlı yayında sinir krizi geçirdi.

Cinayeti itiraf eden Kadir Bekçi ise Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından canlı yayında gözaltına alındı.