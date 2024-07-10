Cübbeli Ahmet tarikat ve cemaatleri tek tek ifşa etti

Kamuoyunda "cübbeli" lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında cemaatlerle ilgili yaptığı itirafla gündeme bomba gibi düştü.

Ekol TV ekranlarında Çağlar Cilara’nın sunduğu Güncel Meseleler adlı programa konuk olan Ahmet Mahmut Ünlü cemaat ve tarikatların yaptıklarını tek tek saydı.

Bürokraside olduğu gibi cemaat içinde de ehliyet ve liyakat olması gerektiğini vurgulayan cübbeli “Benim kurumumda oğlum var mı yok, damadım var mı yok, babam var mı yok. Babam herkesin girdiği kapıdan girer çıkar” dedi.

Ünlü “Dernek için de cemaat için de tarikat için de aynı şeyi konuşurum. Böyle işlerde hocaların yakınları, akrabaları olmamalı. Sonuçta resmi bir yer” diyerek şunları söyledi:

Oralar çiftlik gibi, babadan oğula. Aile şirketleri resmen. Dernek ve vakıflarda bu kadar güvenilir sevenin sayanın var, 5 tane Müslüman bulamadın mı? Hep oğlunu geçirdin. Hoca efendiler yapmadı bunu, istismarcılar kendileri giriyorlar. Yaşları 80 çocukları hep vakıf kurmuş. Babasının adıyla kuruyor. Trilyonlar dönen yerlerde hocaların oğullarına, damatlarına ne gerek var?