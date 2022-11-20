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Cübbeli Ahmet'in hedefinde Diyanet vardı

Cübbeli Ahmet'in hedefinde Diyanet vardı
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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü, "Hükümet ve Diyanet FETÖ düşmanı olduğuna göre bu adamı orada kim tutuyor" diyerek Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halis Aydemir’i hedef aldı.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halis Aydemir’in FETÖ’nün görüşlerini benimsediğini gösteren videonun sosyal medyadan silindiğini belirten Ahmet Mahmut Ünlü, silinen videoyu kendi hesabından paylaştı. 

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medyada şunları yazdı: 

“İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halis Aydemir’in de Fetö'nün diyalog görüşünde olduğunu ispat eden YouTube’tan sildiği videosu!

Hükümet ve Diyanet bu adamı daha ne kadar vazifede tutacak? Hükümet ve Diyanet Fetö düşmanı olduğuna göre bu adamı orada kim tutuyor?”

Etiketler ahmet mahmut ünlü cübbeli cübbeli ahmet din işleri diyanet işleri diyanet
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