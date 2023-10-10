Cübbeli'den İsmail Türüt'e: ''İmamoğlu'na şiir bestele''

Ünlü türkücü İsmail Türüt, İsmailağacı Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cübbeli Ahmet İsmail Türüt'ten, yerel seçimler öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için bir şiir bestelemesini istedi.

Rizeli sanatçı İsmail Türüt, Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü ziyaret etti.

Ziyarette ilginç anlar yaşandı. Cübbeli Ahmet şarkıcı Türüt'ten “Belediye seçiminden önce İmamoğlu hakkında da bir şiir bestele” isteğinde bulundu.

Türüt ise, “Tamam söz veriyorum, onun aleyhine de millî bir duruşa işaret eden bir türkü yazacağım” diye söz verdi.