Cuma gününe dikkat! Ünlü meteoroloji uzmanı ''Umarım tahminim tutmaz'' diyerek uyardı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Aydın ve Muğla'da cuma günü kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Bölgedeki vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade eden Şen, ''Umarım tahminim tutmaz'' dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 2 Ekim Perşembe gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların artacağı, doğu bölgelerde ise yer yer mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN KRİTİK UYARI: "UMARIM TAHMİNİM TUTMAZ"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen hava durumuna ilişkin korkutan bir uyarıda bulundu. X hesabından paylaşım yapan Şen, ''Cuma günü Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye'de çok şiddetli yağış var. Bu bölgelerde oturan vatandaşlarımız şimdiden tedbirini alsın. Hem denizde hem karada (tekne) evinizi su baskınlarından koruyun. Umarım tahminim tutmaz" ifadelerini kullandı.