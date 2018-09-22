Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST sürprizi ! Alana böyle geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu ATA uçağı, 3 F-16 eşliğinde İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde selamlama uçuşu yaptı. Erdoğan'ın uçağından önce F-16'lar alana indi. Uçaklardan birinde ikinci pilot olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diğerinde ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı. Daha sonra ATA uçağı havalimanı pistine indi. Festivale katılan gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçağın kapısında karşıladı. Pilot tulumu giydiği görülen Erdoğan, uçaktan inerek gençlerle tek tek tokalaştı. Erdoğan daha sonra gençlerle birlikte festival alanına yürüdü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar alana F-16 savaş uçağı ile geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, kızları, damatları ve torunlarıyla alana geldi.