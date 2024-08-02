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''Cumhurbaşkanı keyfine göre Milli Yas ilan edemez''

''Cumhurbaşkanı keyfine göre Milli Yas ilan edemez''
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Türkiye'de Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle ilan edilen yas kararına İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan çok sert tepki: "Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez"

Türkiye'de yarın Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

 Bu karara ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez.Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum."

Türkiye'de bir günlük yas ilan edildiTürkiye'de bir günlük yas ilan edildiGüncel

 

Etiketler müsavat derbişoğlu milli yas reddediyorum recep tayyip erdoğan yaş kararı
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