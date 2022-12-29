Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, parlamenter sistem mi anketi açıklandı

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından 27 ilde yapılan son seçim anketinde katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, Parlamenter Sistem mi" diye soruldu. İşte sonuç...

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye Siyaset Paneli araştırmasında 26 bölge, 27 ilde 2 bin 400 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. Araştırma, 22-27 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.



Araştırmaya katılanlara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 51,9 asla oy vermeyeceğini söyledi.



Katılımcılara “Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların verdiği yanıtlar şöyle:

Muhalefet adayına oy veririm diyenlerin oranı yüzde 50,7

Erdoğan’a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 37,2

Kararsızların oranı ise yüzde 8,7.



Katılımcılara, 'Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz?' Sorusu yöneltildi.

Erdoğan’ın karşısında Kılıçdaroğlu aday olması durumunda oy oranı şöyle:

Kılıçdaroğlu yüzde 45,2

Erdoğan yüzde 42,5



Erdoğan’ın karşısında Ekrem İmamoğlu’nun aday olması durumda; İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 50,1, Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 40,5.



Erdoğan’ın karşısında Mansur Yavaş’ın aday olması durumunda ise;

Yavaş yüzde 55,9

Erdoğan ise yüzde 36,4



Katılımcılara “Bu Pazar Milletvekilliği Seçimi Olsa” sorusu yöneltildi. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle:

AK Parti yüzde 32,1

CHP yüzde 25,5

İYİ Parti yüzde 13,5

HDP yüzde 9,7

MHP yüzde 8,1



Katılımcılar, “Türkiye Nasıl Yönetilmektedir?” sorusuna verdiği yanıtta yüzde 56,6 kötü yönetildiğini, yüzde 26,7 iyi yönetildiğini belirtti.



Katılımcılar “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, Parlamenter Sistem mi?” sorusuna verdiğini yanıtta yüzde 60,5 Parlamenter Sistem’e geri dönmek isterken, yüzde 34 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden memnun olduğu ortaya çıktı.