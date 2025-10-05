Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir''

Uzun bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan Cumhurbaşkanlığı kabinesi revizyonu için dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'ye jest yapmak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı görevinden alarak yerine yeni bir ismi getireceği öne sürüldü.

Aylardır Ankara kulislerinin gündeminde olan kabine revizyonu için dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.

Sık sık özellikle medyadaki AK Parti iktidarına yakın isimlerin dile getirdiği Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın kabine değişikliğine hazırlandığına dair iddialara bir yenisi daha eklendi.

Kısa Dalga yazarı gazeteci Sedat Bozkurt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bakanlar arasında değişikliğe hazırlandığı ve 4 bakanın değişebileeğini yazdı.

Bozkurt kabine revizyonuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda değişikliklerin kesin olduğunu duyururken sürpriz iddiasını da İçişleri Bakanlığı ile gündeme taşıdı.

Sedat Bozkurt, kulislerde konuşulan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sorun olduğuna dair iddialar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'ye jest yaparak İçişleri Bakanlığı'nda da revizyona imzasını atarak Ali Yerlikaya'yı görevden alacağını öne sürdü.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlar arasında Kültür ve Turizm Bakanı haricinde tüm bakanların 2,5 yıldır görev yaptığını belirten Bozkurt "Yani iki seçim arasının yarısı aşıldı. İşte size bakan değişikliği için iyi bir neden" dedi.

İşte Bozkurt'un yazısından öne çıkanlar:

AKP teşkilatlarda ciddi bir operasyon yapıyor. Erdoğan’ın tarzıdır bu. Teşkilatlara dinamizm getirmek için ara sıra bunu yapar. 2019 yerel seçimlerinden önce muhtelif belediye başkanlarıyla yaptığı yöntemdir bu. Yani teşkilatlarda yaşanan görevden alma, istifa ettirme uygulaması bir Erdoğan rutinidir. Hepsinin ayrı da olsa bir gerekçesi vardır ama bu dillendirilmez. Aynı belediye başkanlarında olduğu gibi.

Bakanlar arasında da değişikliğe hazırlanıyor Erdoğan. Dedikodu bu sefer ciddi. Hangi bakanlarda değişiklik olacağını muhtemelen “her şeyi” olan Özel Kalemi Hasan Doğan bile bilmiyordur. Ama bazı tavır ve yorumlarıyla Erdoğan’ı yakından tanıyan çevresi tahminlerde bulunabiliyorlar. Aile, tarım ve çalışma bakanlarının değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Değişmesi mümkün olmayanlar da maliye, dışişleri, milli savunma, turizm ve milli eğitim.

Adalet ve İçişleri bakanları değişirse şaşırmamak lazım. Ali Yerlikaya’nın hazırladığı valiler kararnamesi halen beklemede. MHP kanadı ile Yerlikaya’nın arasında bir “stres” olduğu da sır değil. Belki MHP kanadına bir “jest” olarak Yerlikaya değiştirilebilir.

MHP yargı üzerinden sürekli eleştiri getiriyor. Muhalefetten rol çalarak bunu yapıyor. Bunun muhtelif nedenleri olabilir. Bunlardan birisi yargı bürokrasinde etkin hale gelmektir mutlaka. Orada işler “koalisyon” gibi işliyor. Erdoğan için adalet bakanlarının önemi başsavcılardan sonra gelir. Özellikle her dönem İstanbul başsavcısı, adalet bakanlarından daha kıymetlidir.

Yeni bakanlar büyük bir olasılıkla TBMM’den olmayacak. Orada sayısal çoğunluğa ihtiyacı var Erdoğan’ın; hem erken seçim kararı aşamasında hem de mümkün olabilirse anayasa değişikliğinde…

