  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DEM Parti'den ''İstanbul adaylığı başvurusunda geç kaldı'' iddialarıyla ilgili açıklama

DEM Parti'den ''İstanbul adaylığı başvurusunda geç kaldı'' iddialarıyla ilgili açıklama

DEM Parti'den ''İstanbul adaylığı başvurusunda geç kaldı'' iddialarıyla ilgili açıklama
Güncelleme:

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı iddia edildi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu. 

DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin adaylık başvurusu yapamadığı bildirildi.

Başvuruların saat 17.00'yi geçmesi nedeniyle YSK'nın adayların başvurusunu kabul etmediği iddia edildi. İddiaların ardından partiden açıklama geldi.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Aday listesinde kaza oldu, seçim kuruluyla görüşülüyor." açıklamasında bulundu.

Etiketler dem parti iddia açıklama istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk'e hakaret yağdıran Şevki Yılmaz'dan U dönüşü Atatürk'e hakaret yağdıran Şevki Yılmaz'dan U dönüşü Suudilerden tarihte bir ilk: Güzellik yarışmasına aday gönderildi Suudilerden tarihte bir ilk: Güzellik yarışmasına aday gönderildi Hükümetin 1 Nisan şakasına hazır olun: Hem konut hem araç sahipleri için ek vergi geliyor Hükümetin 1 Nisan şakasına hazır olun: Hem konut hem araç sahipleri için ek vergi geliyor 6 adaylı son Ankara anketinin sonuçları açıklandı... Yavaş mı, Altınok mu ? 6 adaylı son Ankara anketinin sonuçları açıklandı... Yavaş mı, Altınok mu ? İşte Ocak ayının rengine, yakıtına ve markasına göre en çok tercih edilen otomobilleri İşte Ocak ayının rengine, yakıtına ve markasına göre en çok tercih edilen otomobilleri Hatay'da zeytin ağaçlarını yerinden söken dev hortum kamerada Hatay'da zeytin ağaçlarını yerinden söken dev hortum kamerada Dev bankadan altın ve petrol fiyatları için dikkat çeken tahmin Dev bankadan altın ve petrol fiyatları için dikkat çeken tahmin Fatih Erbakan'dan dikkat çeken yerel seçim tahmini Fatih Erbakan'dan dikkat çeken yerel seçim tahmini Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan dönemi sona eriyor Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan dönemi sona eriyor Güzel oyuncu, oyunculuğu bırakıp Influencer oldu Güzel oyuncu, oyunculuğu bırakıp Influencer oldu