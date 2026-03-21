Denizaltıdan füze ateşlendiği görüntüler olay oldu! DMM'den jet yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), KKTC karasularındaki bir denizaltıdan füze atışı yapıldığı iddialarını yalanladı. DMM, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin uluslararası sularda kaydedildiğini açıkladı.

Sosyal medyada yayılan "KKTC karasularındaki bir denizaltıdan çok sayıda füze fırlatıldı" paylaşımları üzerine açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirterek, ne Türkiye ne de KKTC karasularında herhangi bir atış yapılmadığını duyurdu. Görüntülerdeki atışların uluslararası sularda gerçekleştiği tespit edilirken, kamuoyuna "resmi makamlar dışındaki paylaşımlara itibar etmeyin" çağrısı yapıldı.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir. Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur"

