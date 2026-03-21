Petrol fiyatları için dünya ekonomisini altüst edecek tahmin

Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı’nın 6 ay boyunca kapalı kalması durumunda brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 120 doları bulabileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir tıkanmanın küresel enerji maliyetlerine etkisini inceleyen sarsıcı bir rapor paylaştı.

6 ay kapanırsa ortalama 120 dolar

Fitch’in analizine göre, eğer Hürmüz Boğazı 6 ay boyunca fiilen kapalı kalırsa, brent petrolün 2026 yılındaki varil fiyatı ortalama 120 dolar seviyesine çıkacak. Boğazın 3 ay kapalı kalması durumunda ise fiyatın 100 dolar civarında dengeleneceği öngörülüyor.

Savaş öncesi beklenti 63 dolardı

Kuruluş, mevcut jeopolitik kriz patlak vermeden önce 2026 yılı için temel petrol fiyatı beklentisinin arz fazlası nedeniyle 63 dolar olduğunu hatırlattı. Ancak bugün gelinen noktada, temel beklenti şimdiden 70 dolar seviyesine revize edilmiş durumda.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük 15 milyon varil kayba yol açmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, buna karşın çok küçük hacimlerin Boğaz'dan geçmeye devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Açıklamada, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edeceği ve jeopolitik risk priminin yüksek olduğu da ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdan kriz öncesi günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyordu. İran'ın kapatması ve saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği durma noktasına geldi. Boğazın kapatılması tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açtı.

DHA

