İran'dan Hürmüz açıklaması: ''Boğazı kapatmadık''

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, küresel petrol arzının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olmadığını belirterek, ''Boğazı kapatmadık, açık'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japon basınına, İran’a karşı başlatılan savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum ile ilgili açıklamada bulundu. Arakçi, saldırılar başladığında Tahran'ın Washington yönetimi ile müzakere sürecinde olduğunu bildirdi. İran’a karşı yürütülen savaşın ‘yasa dışı ve kışkırtılmamış bir saldırganlık eylemi’ olduğunu belirten Arakçi, “İran'ın eylemleri öz savunma odaklı ve gerektiği sürece devam edecek” diye konuştu.

Arakçi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmesinde, boğazın tamamen kapalı olmadığını vurgulayarak, “Boğazı kapatmadık, açık” ifadesini kullandı.

İran'a yönelik saldırılara destek veren ülkelere ait gemilere boğazın kullanımı konusunda kısıtlamalar getirdiklerinin altını çizen Arakçi, Tahran yönetimi ile temas kuracak Japonya gibi bazı ülkelere Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Arakçi, Japonya dahil uluslararası toplumu İran’a yapılan saldırılara karşı tavır almaya çağırarak, “Tokyo yönetiminin ‘dengeli ve adil’ tutumundan ve İran ile uzun süredir devam eden dostane ilişkilerinden memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Birçok ülkenin çatışmaya son vermek için ara buluculuk girişiminde bulunduğunu ve İran'ın ‘her türlü girişime açık olduğunu' söyleyen Arakçi, önerileri değerlendirmeye hazır olduklarını da dile getirdi. Arakçi, ABD’nin gerçek bir çözüme hazır olduğuna inanmadıklarını aktararak, “İran, ateşkes değil, savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesini istiyor” dedi.

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdan kriz öncesi günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyordu. İran'ın kapatması ve saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği durma noktasına geldi. Boğazın kapatılması tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açtı.

