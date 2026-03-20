  Bayram günü fırına kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Bayram günü fırına kanlı saldırı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir fırına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırıda ölen E.Ö.'nün Aydınspor Kulübü eski başkanı olduğu öğrenildi.

Girne Mahallesi saat 16.45 sularında yankılanan silah sesleriyle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir fırını kısa süre önce devralarak işletmeye başlayan Aydınspor Kulübü eski başkanı E.Ö. ve kardeşi A.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İki kardeş hayatını kaybetti

Saldırganın peş peşe ateş açması sonucu iki kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, E. ve A.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırı sırasında fırında bulunan ve kurşunların hedefi olan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Saldırgan yakalandı

Silahlı saldıryı gerçekleştiren ve isminin U.K. olduğu öğrenilen şüphelinin kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

İHA

Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu
İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu
Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı
Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı
Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı
Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu
Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu
Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti
Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti
Etiketler Aydın silahlı saldırı aydınspor fırın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı Genç futbolcu İstanbul'da silahlı saldırıda öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında Genç futbolcu İstanbul'da silahlı saldırıda öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu Ankara'da ittifak hesaplarını sil baştan yaptıracak son seçim anketi açıklandı Ankara'da ittifak hesaplarını sil baştan yaptıracak son seçim anketi açıklandı Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti A Milli Futbol Takımı'nın Romanya maçı aday kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımı'nın Romanya maçı aday kadrosu açıklandı Ünlü şarkıcıdan magazin dünyasını sarsan ifşa: Tüm meslektaşlarını ifşa etti! Ünlü şarkıcıdan magazin dünyasını sarsan ifşa: Tüm meslektaşlarını ifşa etti! Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu... Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu... İran, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağını vurdu İran, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağını vurdu Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı
İncirlik Üssü'nden siren sesleri yükseldi! MSB'den açıklama geldi İncirlik Üssü'nden siren sesleri yükseldi! MSB'den açıklama geldi Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı! Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı! Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Mehmet Ali Erbil ''pantolon indirme'' rezaleti için yıllar süren sesizliğini bozdu Mehmet Ali Erbil ''pantolon indirme'' rezaleti için yıllar süren sesizliğini bozdu Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde! İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde!