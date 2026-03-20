Bayram günü fırına kanlı saldırı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir fırına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırıda ölen E.Ö.'nün Aydınspor Kulübü eski başkanı olduğu öğrenildi.

Girne Mahallesi saat 16.45 sularında yankılanan silah sesleriyle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir fırını kısa süre önce devralarak işletmeye başlayan Aydınspor Kulübü eski başkanı E.Ö. ve kardeşi A.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İki kardeş hayatını kaybetti

Saldırganın peş peşe ateş açması sonucu iki kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, E. ve A.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırı sırasında fırında bulunan ve kurşunların hedefi olan 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Saldırgan yakalandı

Silahlı saldıryı gerçekleştiren ve isminin U.K. olduğu öğrenilen şüphelinin kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.



Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

