İran, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağını vurdu

İran Devrim Muhafızları, hava savunma sistemlerinin ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağını hedef alarak vurduğunu duyurdu. İran basını uçağın vurulma anına ait termal görüntüleri servis ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) uçağın isabet aldığını teyit etti.

2026 İran-ABD çatışmasında askeri teknolojilerin savaşı yeni bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "radara yakalanmaz" özelliğiyle bilinen beşinci nesil ABD savaş uçağı F-35'i kendi hava savunma sistemleriyle vurduklarını ilan etti.

Termal Görüntüler Servis Edildi

İran devlet televizyonu ve haber ajansları, uçağın isabet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen yüksek çözünürlüklü termal kamera kayıtlarını yayımladı. Görüntülerde, uçağın gövdesine yakın bir noktada patlama yaşandığı ve uçağın irtifa kaybederek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

CENTCOM: "Uçak İsabet Aldı, Acil İniş Yaptı"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında olayı doğruladı ancak detayları paylaştı:

"Bir F-35 uçağımız muharebe görevi icra ederken isabet almıştır. Uçak düşürülmemiştir; ancak aldığı hasar nedeniyle Orta Doğu'daki bir üssümüze acil iniş gerçekleştirmiştir. Pilotumuzun durumu stabildir. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır."

Askeri uzmanlar, F-35 gibi düşük radar izine sahip bir uçağın vurulmasının, İran'ın Rus menşeli S-400 veya yerli üretimi olan Bavar-373 hava savunma sistemlerinin geliştirilmiş versiyonlarını kullanmış olabileceğine işaret ediyor.

Uçağın düşmemesi, F-35'in gövde direncinin yüksek olduğunu gösterse de, "vurulamaz" imajının sarsılması küresel savunma sanayiinde büyük tartışmaları beraberinde getirecek gibi görünüyor.

DHA