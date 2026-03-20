  A Milli Futbol Takımı'nın Romanya maçı aday kadrosu açıklandı

Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda, uzun süreli sakatlığını atlatan Ozan Kabak da yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaşacak. Milli Takım, rakibini elemesi halinde, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçında mücadele edecek.

Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Türk kulüplerinde forma giyen milli futbolcular ise Trendyol Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte, 20 Mart Cuma gününden itibaren Riva'da kademeli olarak antrenman ve toplantılara katılmaya başlayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 25 Mart Çarşamba günü saat 13.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, Romanya karşılaşması öncesindeki son çalışmasını saat 16.30'da maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta yapacak.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda, uzun süreli sakatlığını atlatan Ozan Kabak da yer aldı.

İHA

