Mehmet Ali Erbil ''pantolon indirme'' rezaleti için yıllar süren sesizliğini bozdu

Türk televizyon tarihinin en büyük skandallarından birine imza atan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, canlı yayın sırasında bir kişinin pantolonunu indirmesiyle ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2006 yılında "Ya Şundadır Ya Bunda" programında yaşanan ve RTÜK’ten ağır cezalar alan "pantolon indirme" skandalı hakkında yıllar sonra süren sessizliğini bozdu.

Mehmet Ali Erbil, geçmişte kariyerini sarsan en büyük canlı yayın kazalarından birini tüm detaylarıyla anlattı. Gazeteci Nil Gülsüm’e konuk olan Erbil, kamuoyunda büyük tepki çeken o anın aslında bir "ekip ihmali" olduğunu savundu.

"Olay Çarkıfelek’te değil, başka formattaydı"

Birçok kişinin Çarkıfelek programı ile karıştırdığı olayın "Ya Şundadır Ya Bunda" isimli programda yaşandığını belirten Erbil, o gün yaşananları "talihsizlik" olarak tanımladı. Kıyafetlerin normalde kazalara karşı sabitlendiğini ifade eden ünlü şovmen, kamera arkasındaki 50 kişilik ekibi işaret etti.

Erbil, pantolonun inmesiyle yaşanan şaşkınlık sonrası verdiği tepkiyi şu sözlerle aktardı:

"Yönetmen de tam o anı seçmiş. Çok saniyelik bir olaydı. O an büyük bir şaşkınlık yaşadım ve refleks olarak ilk 'Görüldü mü?' diye sordum. Arkadaki ekip her gün onları kontrol eder ve iyice bağlardı ki kaza olmasın. O gün bağlanmamış. Ben mi kontrol edeceğim herkesin tumanını?"

Ceza kanala kesildi, program yayından kaldırıldı

Yaşanan skandalın ardından RTÜK tarafından kanala ceza verildiğini hatırlatan Erbil, "Bana bir ceza kesilmedi, kanala kesildi. Çünkü kanalın sorumluluğu altındaydı. Program da hemen yayından kaldırıldı" dedi.

Ne olmuştu?

2006 yılında yayınlanan programda Erbil, "Asker eller havaya" komutu verdikten sonra bir kişinin pantolonunu indirmiş, bu esnada kişinin cinsel organı canlı yayında kameralara yansımıştı. Bu olay, Türk televizyon tarihinin en çok şikayet alan sahnelerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

