  Ankara'da ittifak hesaplarını sil baştan yaptıracak son seçim anketi açıklandı

Ankara kulislerini hareketlendirecek son anket verileri, SER-Ar Araştırma tarafından paylaşıldı. 3-16 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan çalışma, mevcut seçim barajı olan yüzde 7'yi sadece 3 partinin geçebildiğini ortaya koyarken, ittifak dengelerini tamamen değiştirecek bir tablo sundu.

SER-Ar Araştırma’nın Mart 2026 tarihli son anketine göre CHP, AK Parti'yi geride bırakarak birinci parti konumuna yükseldi. 2200 seçmenle yapılan bilgisayar destekli araştırmada, sadece CHP, AK Parti ve DEM Parti yüzde 7'lik barajın üzerinde kalabildi. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP’nin yüzde 6,8 ile sınırda kaldığı ankette İYİ Parti, Zafer Partisi ve Yeniden Refah gibi partilerin de baraj altında kalması dikkat çekti.

Zirvede Değişim: CHP Birinci Parti Ankete göre partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

CHP: %31,9 (14 Mayıs'a göre +6,55 puan artış)
AK Parti: %30,6 (14 Mayıs'a göre -5,02 puan kayıp)
DEM Parti: %9,2

Baraj Altı Kalan Partiler

Yüzde 7’lik seçim barajı dikkate alındığında, mevcut ittifak yapılarını zorlayacak bir tablo oluştu. Özellikle MHP'nin yüzde 6,8 ile barajın hemen altında kalması, "ittifak içi hesapların" yeniden yapılacağının sinyalini verdi.

Barajın Altında Kalan Diğer Partiler:

Zafer Partisi: %5,7
İYİ Parti: %5,4
Yeniden Refah Partisi: %3,9
Anahtar Parti: %3,1
TİP: %1,5
Diğer: %1,9

İttifaklar İçin "Tamam mı, Devam mı?" Sorusu

Bu sonuçlar, seçim yasası gereği barajı geçemeyen partilerin milletvekili çıkarabilmesi için "ittifak" şemsiyesine olan mecburiyetini bir kez daha kanıtladı. AK Parti’nin her kategoride oy kaybetmesi ve CHP’nin aradaki farkı 1,3 puana çıkarması, muhalefetin erken seçim baskısını artırabilir.

Bu Haberleri Kaçırma...

Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Dokuzuncu kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti
Dokuzuncu kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti
İki ülkeyi birbirine bağlayan tünel trafiğe açıldı
İki ülkeyi birbirine bağlayan tünel trafiğe açıldı
Enes Batur 24 saatte 6 milyon TL mi kazandı? Gelirini paylaştı
Enes Batur 24 saatte 6 milyon TL mi kazandı? Gelirini paylaştı
Acil ameliyata alınan Noa Lang'dan ilk görüntü geldi
Acil ameliyata alınan Noa Lang'dan ilk görüntü geldi
İstanbul'da korku dolu anlar: Önce yangın çıktı, sonra duvar çöktü!
İstanbul'da korku dolu anlar: Önce yangın çıktı, sonra duvar çöktü!
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası ortalık karıştı!
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası ortalık karıştı!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir bayram sabahına da depremle uyandı! Balıkesir bayram sabahına da depremle uyandı! İstanbul'da çocukların gözü önünde yol verme dehşeti! Kadın sürücü isyan etti İstanbul'da çocukların gözü önünde yol verme dehşeti! Kadın sürücü isyan etti Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı! Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı! Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'dan güzel haber Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'dan güzel haber İstanbul Valiliği Osmanlı geleneği Zimem Defteri'yle onbinlerce ailenin veresiye borcunu sildi İstanbul Valiliği Osmanlı geleneği Zimem Defteri'yle onbinlerce ailenin veresiye borcunu sildi Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti Bir taksi yağışlı havada su kanalına uçtu: 3 kişi öldü, 1 de yaralı var Bir taksi yağışlı havada su kanalına uçtu: 3 kişi öldü, 1 de yaralı var Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı
İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde! İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde! İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu... Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siyonist İsrail bunun bedelini ödeyecek!'' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siyonist İsrail bunun bedelini ödeyecek!'' Samsunspor İspanya'da destan yazdı ama yetmedi! Rayo Vallecano'yu devirdik, Avrupa'ya veda ettik Samsunspor İspanya'da destan yazdı ama yetmedi! Rayo Vallecano'yu devirdik, Avrupa'ya veda ettik Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti