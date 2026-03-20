Ankara'da ittifak hesaplarını sil baştan yaptıracak son seçim anketi açıklandı

Ankara kulislerini hareketlendirecek son anket verileri, SER-Ar Araştırma tarafından paylaşıldı. 3-16 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan çalışma, mevcut seçim barajı olan yüzde 7'yi sadece 3 partinin geçebildiğini ortaya koyarken, ittifak dengelerini tamamen değiştirecek bir tablo sundu.

SER-Ar Araştırma’nın Mart 2026 tarihli son anketine göre CHP, AK Parti'yi geride bırakarak birinci parti konumuna yükseldi. 2200 seçmenle yapılan bilgisayar destekli araştırmada, sadece CHP, AK Parti ve DEM Parti yüzde 7'lik barajın üzerinde kalabildi. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP’nin yüzde 6,8 ile sınırda kaldığı ankette İYİ Parti, Zafer Partisi ve Yeniden Refah gibi partilerin de baraj altında kalması dikkat çekti.

Zirvede Değişim: CHP Birinci Parti Ankete göre partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

CHP: %31,9 (14 Mayıs'a göre +6,55 puan artış)

AK Parti: %30,6 (14 Mayıs'a göre -5,02 puan kayıp)

DEM Parti: %9,2

Baraj Altı Kalan Partiler

Yüzde 7’lik seçim barajı dikkate alındığında, mevcut ittifak yapılarını zorlayacak bir tablo oluştu. Özellikle MHP'nin yüzde 6,8 ile barajın hemen altında kalması, "ittifak içi hesapların" yeniden yapılacağının sinyalini verdi.

Barajın Altında Kalan Diğer Partiler:

Zafer Partisi: %5,7

İYİ Parti: %5,4

Yeniden Refah Partisi: %3,9

Anahtar Parti: %3,1

TİP: %1,5

Diğer: %1,9

İttifaklar İçin "Tamam mı, Devam mı?" Sorusu

Bu sonuçlar, seçim yasası gereği barajı geçemeyen partilerin milletvekili çıkarabilmesi için "ittifak" şemsiyesine olan mecburiyetini bir kez daha kanıtladı. AK Parti’nin her kategoride oy kaybetmesi ve CHP’nin aradaki farkı 1,3 puana çıkarması, muhalefetin erken seçim baskısını artırabilir.