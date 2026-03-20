Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'dan güzel haber

Yüksek ateş şikayetiyle İstanbul'da koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı tedavi altına alınan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneden ayrılarak evine geçti.

Türk müziğinin dev ismi Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde aniden yükselen ateşi nedeniyle hastaneye başvurmuş, bu durum hayranları arasında büyük endişe yaratmıştı.

İstanbul'da bir özel hastanede müşahede altına alınan sanatçının tüm tetkikleri yapıldı.

81 yaşındaki sanatçının, mevsimsel salgınlar ve koronavirüs şüphesi nedeniyle titizlikle incelendiği öğrenildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gencebay'ın genel sağlık durumunun iyiye gitmesi ve ateşinin düşmesi üzerine taburcu edilmesine karar verildi.

Eşi Sevim Emre Yalnız Bırakmadı

Hastanede kaldığı süre boyunca eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Sevim Emre, taburcu işlemleri sırasında da yanındaydı. Usta sanatçı, eşiyle birlikte hastaneden çıkarak kendilerini bekleyen özel araçlarına bindi. Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına ve sevenlerine el sallayan Gencebay, dinlenmek üzere evine geçti.

Gencebay’ın hastaneye yatış haberinin ardından çok sayıda sanatçı dostu ve seveni sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yağdırmıştı. Sanatçının evinde bir süre daha istirahat edeceği belirtildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Dokuzuncu kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti
Dokuzuncu kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti
İki ülkeyi birbirine bağlayan tünel trafiğe açıldı
İki ülkeyi birbirine bağlayan tünel trafiğe açıldı
Enes Batur 24 saatte 6 milyon TL mi kazandı? Gelirini paylaştı
Enes Batur 24 saatte 6 milyon TL mi kazandı? Gelirini paylaştı
Acil ameliyata alınan Noa Lang'dan ilk görüntü geldi
Acil ameliyata alınan Noa Lang'dan ilk görüntü geldi
İstanbul'da korku dolu anlar: Önce yangın çıktı, sonra duvar çöktü!
İstanbul'da korku dolu anlar: Önce yangın çıktı, sonra duvar çöktü!
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası ortalık karıştı!
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası ortalık karıştı!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir bayram sabahına da depremle uyandı! Balıkesir bayram sabahına da depremle uyandı! İstanbul'da çocukların gözü önünde yol verme dehşeti! Kadın sürücü isyan etti İstanbul'da çocukların gözü önünde yol verme dehşeti! Kadın sürücü isyan etti Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı! Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı! Ankara'da ittifak hesaplarını sil baştan yaptıracak son seçim anketi açıklandı Ankara'da ittifak hesaplarını sil baştan yaptıracak son seçim anketi açıklandı İstanbul Valiliği Osmanlı geleneği Zimem Defteri'yle onbinlerce ailenin veresiye borcunu sildi İstanbul Valiliği Osmanlı geleneği Zimem Defteri'yle onbinlerce ailenin veresiye borcunu sildi Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti Bir taksi yağışlı havada su kanalına uçtu: 3 kişi öldü, 1 de yaralı var Bir taksi yağışlı havada su kanalına uçtu: 3 kişi öldü, 1 de yaralı var Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı Ekranların iddialı güzeli imaj değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı
İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde! İtalyan devini deviren VakıfBank Avrupa’da yarı finalde! İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu İslam Memiş'ten altın için önce zirve sonra kabus senaryosu Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu... Bayramda 17 İle sarı kodlu uyarı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda: İşte il il hava durumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siyonist İsrail bunun bedelini ödeyecek!'' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siyonist İsrail bunun bedelini ödeyecek!'' Samsunspor İspanya'da destan yazdı ama yetmedi! Rayo Vallecano'yu devirdik, Avrupa'ya veda ettik Samsunspor İspanya'da destan yazdı ama yetmedi! Rayo Vallecano'yu devirdik, Avrupa'ya veda ettik Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti Bahçeli'den Türkeş'in kabrinde dikkat çeken ifadeler; bayram sonrasını işaret etti