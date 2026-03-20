Hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay'dan güzel haber

Yüksek ateş şikayetiyle İstanbul'da koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı tedavi altına alınan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneden ayrılarak evine geçti.

Türk müziğinin dev ismi Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde aniden yükselen ateşi nedeniyle hastaneye başvurmuş, bu durum hayranları arasında büyük endişe yaratmıştı.

İstanbul'da bir özel hastanede müşahede altına alınan sanatçının tüm tetkikleri yapıldı.

81 yaşındaki sanatçının, mevsimsel salgınlar ve koronavirüs şüphesi nedeniyle titizlikle incelendiği öğrenildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gencebay'ın genel sağlık durumunun iyiye gitmesi ve ateşinin düşmesi üzerine taburcu edilmesine karar verildi.

Eşi Sevim Emre Yalnız Bırakmadı

Hastanede kaldığı süre boyunca eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Sevim Emre, taburcu işlemleri sırasında da yanındaydı. Usta sanatçı, eşiyle birlikte hastaneden çıkarak kendilerini bekleyen özel araçlarına bindi. Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına ve sevenlerine el sallayan Gencebay, dinlenmek üzere evine geçti.

Gencebay’ın hastaneye yatış haberinin ardından çok sayıda sanatçı dostu ve seveni sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yağdırmıştı. Sanatçının evinde bir süre daha istirahat edeceği belirtildi.

