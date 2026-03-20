  Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı!

Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı!

Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı!
Orta Doğu’daki savaş tamtamları akaryakıt fiyatlarını bu sefer tarihi bir zamla vurdu. Motorinin litre fiyatına bugün itibariyle 5,18 TL zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil tüm büyükşehirlerde motorinin litresi 70 TL barajını yıktı geçti. Doğu illerinde fiyatlar 74 liraya dayanırken, lojistik ve taşımacılık sektöründe "maliyet krizi" alarmı verildi. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ve piyasalardaki son durum...

ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta her geçen gün cephe büyürken brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

ABD ve İsrail’in İran’daki stratejik noktaları hedef alması, dünya enerji koridoru Hürmüz Boğazı’nı riskli bölge ilan ettirdi.

Bu durum, Brent petrolün 120 dolar sınırını zorlamasına neden olurken, yansıması Türkiye’de motorin grubuna yapılan 5,18 TL’lik dev zam olarak gerçekleşti.

Bugün itibariyle gelen son zamla birlikte motorin fiyatları Türkiye tarihinde ilk kez 70 TL eşiğini geçti.

Özellikle nakliye, tarım ve toplu taşıma maliyetlerini doğrudan etkileyecek olan bu artış sonrası akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar sabah saatlerinde güncellendi.

Eşel Mobil Sistem tükendi

Öte yandan normalde motorine 5,76 yapılması gereken zammın sadece 58 kuruşluk kısmı Eşel Mobil Sistemi'nden karşılandı ve zam pompalara 5,18 lira olarak yansıdı. 

İktidar yeni bir düzenleme yapmadığı için Eşel Mobil uygulaması kapsamında ÖTV'den düşürülecek vergi oranı limiti de böylece doldu.

Lojistik ve Gıda Fiyatları Alarm Veriyor

Ekonomi yönetimi ve sektör temsilcileri, akaryakıt maliyetlerindeki bu olağanüstü artışın iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle lojistik sektöründeki maliyet artışının, market raflarındaki gıda fiyatlarında yeni bir enflasyon dalgası yaratmasından endişe ediliyor.

İşte 20 Mart Cuma günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 62.00 TL 71.10 TL 30.49 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 61.86 TL 70.96 TL 29.89 TL
ANKARA 62.97 TL 72.22 TL 30.37 TL
IZMIR 63.25 TL 72.50 TL 30.29 TL
ADANA 63.81 TL 73.06 TL 30.81 TL
ADIYAMAN 64.15 TL 73.41 TL 30.94 TL
AFYON 64.07 TL 73.42 TL 30.34 TL
AGRI 64.52 TL 73.76 TL 31.59 TL
AKSARAY 63.90 TL 73.15 TL 30.21 TL
AMASYA 63.57 TL 72.80 TL 30.99 TL
ANTALYA 64.20 TL 73.55 TL 30.54 TL
ARDAHAN 64.04 TL 73.28 TL 31.29 TL
ARTVIN 63.85 TL 73.09 TL 31.84 TL
AYDIN 63.48 TL 72.73 TL 30.44 TL
BALIKESIR 63.57 TL 72.82 TL 29.99 TL
BARTIN 63.28 TL 72.33 TL 30.05 TL
BATMAN 64.44 TL 73.79 TL 30.94 TL
BAYBURT 63.75 TL 72.99 TL 31.19 TL
BILECIK 62.93 TL 71.98 TL 29.89 TL
BINGOL 64.55 TL 73.90 TL 31.19 TL
BITLIS 64.55 TL 73.90 TL 31.01 TL
BOLU 63.04 TL 72.08 TL 30.20 TL
BURDUR 64.02 TL 73.37 TL 30.49 TL
BURSA 63.05 TL 72.10 TL 29.89 TL
CANAKKALE 63.61 TL 72.86 TL 30.09 TL
CANKIRI 63.38 TL 72.63 TL 30.60 TL
CORUM 63.56 TL 72.81 TL 30.54 TL
DENIZLI 63.74 TL 72.99 TL 30.19 TL
DIYARBAKIR 64.45 TL 73.80 TL 31.06 TL
DUZCE 62.88 TL 71.93 TL 30.05 TL
EDIRNE 63.09 TL 72.36 TL 30.59 TL
ELAZIG 64.55 TL 73.90 TL 30.81 TL
ERZINCAN 63.99 TL 73.23 TL 31.19 TL
ERZURUM 64.04 TL 73.28 TL 30.99 TL
ESKISEHIR 63.25 TL 72.30 TL 29.99 TL
GAZIANTEP 63.94 TL 73.20 TL 30.51 TL
GIRESUN 63.79 TL 73.03 TL 30.99 TL
GUMUSHANE 63.75 TL 72.99 TL 31.09 TL
HAKKARI 64.59 TL 73.94 TL 31.67 TL
HATAY 63.67 TL 72.93 TL 30.61 TL
IGDIR 64.53 TL 73.77 TL 31.59 TL
ISPARTA 64.06 TL 73.41 TL 30.44 TL
KAHRAMANMARAS 63.95 TL 73.21 TL 30.64 TL
KARABUK 63.30 TL 72.35 TL 30.05 TL
KARAMAN 63.86 TL 73.11 TL 30.91 TL
KARS 64.05 TL 73.29 TL 31.39 TL
KASTAMONU 63.66 TL 72.91 TL 31.05 TL
KAYSERI 63.97 TL 73.22 TL 30.31 TL
KILIS 63.69 TL 72.95 TL 30.81 TL
KIRIKKALE 63.27 TL 72.52 TL 30.22 TL
KIRKLARELI 63.08 TL 72.35 TL 30.49 TL
KIRSEHIR 63.32 TL 72.57 TL 30.32 TL
KOCAELI 62.42 TL 71.47 TL 29.69 TL
KONYA 63.99 TL 73.38 TL 30.41 TL
KUTAHYA 63.93 TL 73.01 TL 30.44 TL
MALATYA 64.16 TL 73.42 TL 30.97 TL
MANISA 63.33 TL 72.58 TL 30.34 TL
MARDIN 64.48 TL 73.83 TL 30.94 TL
MERSIN 63.80 TL 73.05 TL 31.11 TL
MUGLA 63.75 TL 73.00 TL 30.34 TL
MUS 64.55 TL 73.90 TL 31.28 TL
NEVSEHIR 63.89 TL 73.14 TL 30.41 TL
NIGDE 63.81 TL 73.06 TL 30.21 TL
ORDU 63.58 TL 72.81 TL 30.59 TL
OSMANIYE 63.68 TL 72.94 TL 30.94 TL
RIZE 63.73 TL 72.97 TL 31.09 TL
SAKARYA 62.72 TL 71.77 TL 29.79 TL
SAMSUN 63.56 TL 72.79 TL 30.59 TL
SANLIURFA 64.14 TL 73.40 TL 30.96 TL
SIIRT 64.47 TL 73.82 TL 31.14 TL
SINOP 63.62 TL 72.85 TL 31.09 TL
SIRNAK 64.55 TL 73.90 TL 31.25 TL
SIVAS 63.97 TL 73.22 TL 30.89 TL
TEKIRDAG 62.68 TL 71.95 TL 30.29 TL
TOKAT 63.63 TL 72.86 TL 31.09 TL
TRABZON 63.72 TL 72.96 TL 30.69 TL
TUNCELI 64.55 TL 73.90 TL 31.51 TL
USAK 63.75 TL 73.00 TL 30.45 TL
VAN 64.56 TL 73.83 TL 30.91 TL
YALOVA 62.73 TL 71.78 TL 29.79 TL
YOZGAT 63.65 TL 72.90 TL 30.52 TL
ZONGULDAK 63.24 TL 72.29 TL 30.45 TL

Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Dokuzuncu kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti
Dokuzuncu kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti
İki ülkeyi birbirine bağlayan tünel trafiğe açıldı
İki ülkeyi birbirine bağlayan tünel trafiğe açıldı
Enes Batur 24 saatte 6 milyon TL mi kazandı? Gelirini paylaştı
Enes Batur 24 saatte 6 milyon TL mi kazandı? Gelirini paylaştı
Acil ameliyata alınan Noa Lang'dan ilk görüntü geldi
Acil ameliyata alınan Noa Lang'dan ilk görüntü geldi
İstanbul'da korku dolu anlar: Önce yangın çıktı, sonra duvar çöktü!
İstanbul'da korku dolu anlar: Önce yangın çıktı, sonra duvar çöktü!
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bayram sabahı korkunç kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası ortalık karıştı!
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası ortalık karıştı!
