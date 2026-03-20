Yeni zam, yeni zam, bayramda da zam ! Motorine 5 TL 18 kuruş zam geldi, 70 TL de aşıldı!

Orta Doğu’daki savaş tamtamları akaryakıt fiyatlarını bu sefer tarihi bir zamla vurdu. Motorinin litre fiyatına bugün itibariyle 5,18 TL zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil tüm büyükşehirlerde motorinin litresi 70 TL barajını yıktı geçti. Doğu illerinde fiyatlar 74 liraya dayanırken, lojistik ve taşımacılık sektöründe "maliyet krizi" alarmı verildi. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ve piyasalardaki son durum...

ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta her geçen gün cephe büyürken brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

ABD ve İsrail’in İran’daki stratejik noktaları hedef alması, dünya enerji koridoru Hürmüz Boğazı’nı riskli bölge ilan ettirdi.

Bu durum, Brent petrolün 120 dolar sınırını zorlamasına neden olurken, yansıması Türkiye’de motorin grubuna yapılan 5,18 TL’lik dev zam olarak gerçekleşti.

Bugün itibariyle gelen son zamla birlikte motorin fiyatları Türkiye tarihinde ilk kez 70 TL eşiğini geçti.

Özellikle nakliye, tarım ve toplu taşıma maliyetlerini doğrudan etkileyecek olan bu artış sonrası akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar sabah saatlerinde güncellendi.

Eşel Mobil Sistem tükendi

Öte yandan normalde motorine 5,76 yapılması gereken zammın sadece 58 kuruşluk kısmı Eşel Mobil Sistemi'nden karşılandı ve zam pompalara 5,18 lira olarak yansıdı.

İktidar yeni bir düzenleme yapmadığı için Eşel Mobil uygulaması kapsamında ÖTV'den düşürülecek vergi oranı limiti de böylece doldu.

Lojistik ve Gıda Fiyatları Alarm Veriyor

Ekonomi yönetimi ve sektör temsilcileri, akaryakıt maliyetlerindeki bu olağanüstü artışın iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle lojistik sektöründeki maliyet artışının, market raflarındaki gıda fiyatlarında yeni bir enflasyon dalgası yaratmasından endişe ediliyor.

İşte 20 Mart Cuma günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir