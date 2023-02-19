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Depremde yıkılan otelin ortağı da yakalandı

Depremde yıkılan otelin ortağı da yakalandı
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Adıyaman'da depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından N.B., İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yapılan rutin kontrol çalışmaları sırasında kimlik bilgileri kontrol edilen bir kişinin, depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından N.B. olduğu belirlendi.

 Yapılan incelemede N.B.'nın, Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunda arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve yolcu karşılamak amacıyla havalimanına geldiği öğrenilen N.B., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler otelin ortağı otel yakalama deprem yıkılan otel
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