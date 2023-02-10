Depremzedeler TSK'nın kargo uçağıyla tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran yıkıcı depremlerden etkilenen ve tahliye talebinde bulunan 210 depremzede, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Türkiye'yi etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremlerden etkilenen 210 depremzedeyi taşıyan TSK'nın kargo uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Tahliye taleplerinin ardından Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, askeri personel tarafından karşılandı.

Depremzedeler, buradan araçlarla götürüldü.