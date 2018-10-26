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  3. 26 Ekim 2018 20:38

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı !

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da yapılacak olan 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak.

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı !
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MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da yapılacak olan 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak.
 
Her yıl Ankara'da Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun bu yıl İstanbul'da Yeni Havalimanında yapılması planlandığı açıklanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aldığı sürpriz kararla 29 Ekim'de İstanbul'da yapılacak resepsiyona katılmayacağını açıkladı.

BU YIL 29 EKİM RESEPSİYONU İSTANBUL'DA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte devlet erkanı, sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul edecek. Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verdiği resepsiyonun bu yıl ilk kez farklı bir adresi olacak. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek resepsiyon 3. Havalimanının açılışı nedeniyle İstanbul'da yapılacak.

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