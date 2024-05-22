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Dilan Polat tahliye mi olacak ?

Dilan Polat tahliye mi olacak ?
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Eşi Engin Polat ile birlikte hala cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın Adli Tıp'ta yaklaşık 1,5 saat süren sağlık kontrolünün ardından ev hapsi kararıyla tahliye edilebileceği öne sürüldü.

Kara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevinde kendine zarar verdiği iddia edilmişti.

Cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşlemlerin ardından Dilan Polat Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Sağlık sorunları nedeniyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat içeride 1.5 saat kaldı.

Söylemezsem Olmaz yayınında Arto bu konuda "Ev hapsi olabilir artık kaçma riski çok az" dedi.

Polat’ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusundaki raporunun yaklaşık bir ay sonra çıkacağı öğrenildi.

Etiketler dilan polat Engin Polat Adli Tıp tahliye ev hapsi
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