Dilan Polat ve Engin Polat'ın el konulan lüks araçları için sürpriz karar

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin el konulduktan sonra satışa çıkarılan lüks araçları TMSF, araçları ihale listesinden çıkardı.

Dilan Polat ve Engin Polat, Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Son olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkaracak olması konuşulmuş, TMSF tarafından araçlara konulan muhammen bedel toplam, KDV hariç 76 milyon 604 bin lira olmuştu. Ancak söz konusu lüks araçlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı, gazeteci Emrullah Erdinç gelişmeyi açıkladı.

Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dilan ve Engin Polat’ın Lüks Araçları Satışa Çıkarılmıştı: Mahkemeden TMSF’ye Şok Yürütmeyi Durdurma Kararı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Engin ve Dilan Polat başta olmak üzere Polat ailesine ait lüks araçları ihale yoluyla satışa çıkarmıştı. Piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan bu araçların satışıyla önemli bir gelir elde edilmesi planlanıyordu.

Ancak Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz’un yaptığı başvuru sonucunda mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

Satışın durdurulması, TMSF cephesinde adeta şok etkisi yarattı. Gözler şimdi TMSF’nin atacağı yeni adımlara çevrildi"