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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan Cumhuriyeti'nde siviller ve ordu arasında imzalanan 'Çerçeve Anlaşması' temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelerine başlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Anlaşmaya ilişkin, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Çerçeve Anlaşması temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelere başlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu sürecin, Sudan'daki tüm kesimleri kapsayan geniş bir zeminde ilerletilmesine önem atfediyoruz. Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir" denildi.

Etiketler dışişleri Türkiye dışişleri bakanlığı sudan açıklama
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