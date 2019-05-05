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  3. 05 Mayıs 2019 11:06

Diyanet İşleri Başkanı Davutoğlu'nun partisine mi katılacak ?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partide yer alacağı iddia edilen Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

Diyanet İşleri Başkanı Davutoğlu'nun partisine mi katılacak ?
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Diyanet İşleri’nin 17. Başkanı Mehmet Görmez, Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı partide yer alacak iddiaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

”ÜZÜNTÜ DUYUYORUM”

Görmez, “İstirhamımdır” diyerek başladığı açıklamasına “İsminin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğunu” dile getirdi.

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in Twitter hesabından yaptığı “İstirhamımdır” başlıklı açıklaması şu şekilde:

“Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken Aziz Milletimizin huzurunda bundan sonraki hayatımı Din-i Mübin-i İslam’a hizmet yolunda ilme ve tefekküre adayacağımı açıkca ilan ettiğim halde ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim.”


 

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