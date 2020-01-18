''Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kardeşi üniversiteye atandı''

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın "İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu, görevli olduğu camiden kadrosu ve liyakati olmamasına rağmen üniversitede araştırmacı kadrosuna atandığı' iddia edildi.

İddiayı Meclis gündemine taşıyan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel , Bakan Selçuk'a "Atama doğru mudur? Şahsın bu görevle ilgili eğitimi ve liyakati ne kadar uygundur?" diye sordu.

Ordu Üniversitesi tarafından yapılacak olan öğretim görevlisi alımı için son başvuru tarihi gelmeden kimi listelerle alınacak kişilerin önceden belirlendiği iddialarını CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a verdiği soru önergesi ile gündeme getirdi.

Ellerinde bu konuda kimi evraklar olduğunu belirten Adıgüzel, ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın "İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu, görevli olduğu camiden; kadrosu ve liyakati olmamasına rağmen üniversitede araştırmacı kadrosuna atandığı" iddialarına da açıklık getirilmesini istedi.

"Atanacak kişiler önceden belli ise..."

Mustafa Adıgüzel, Bakan Selçuk'tan şu sorulara yanıt istedi:

Üniversitelerde araştırmacı kadrosu atamaları devam etmekte midir? Bu konuda en güncel mevzuat nedir? Ordu Üniversitesi dışında diğer üniversitelerde bu durumun benzer örnekleri var mıdır?

Metin Erbaş isimli şahsın Ordu Üniversitesi’nde araştırma kadrosuna atandığı doğru mudur? Araştırmacı olarak belirtilen görevin detayları nelerdir? Söz konusu şahsın bu görevle ilgili eğitimi ve liyakati ne kadar uygundur?

Öğretim üyeleri için ilan edilen kadrolara daha başvuru süresi dolmadan atanacak isimlerin önceden belirlenmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Atanacak kişiler önceden belli ise, bu kadrolara başvuru yapılması için süre verilmesi sadece formaliteden ibaret değil midir?