Diyanet İşleri Başkanlığı TROY'a geçiş yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a geçiş yapacak.
Diyanet İşleri, maaş ödemelerini yapan faizsiz finans kurumlarıyla TROY karta geçiş noktasındaki görüşmeleri dün gerçekleştirdi.
TROY karta geçişler yaklaşık iki hafta sonra sağlanacak.
Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları artık TROY kart kullanacak.
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