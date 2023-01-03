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Diyanet'ten 2023 hac kaydı ile ilgili açıklama

Diyanet'ten 2023 hac kaydı ile ilgili açıklama
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte kutsal topraklara giderek dini vecibelerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 2023 için başvuru tarihine odaklanmıştı..

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Ali Erbaş, ocak ayında protokolün imzalanacağını duyurmuş, tarihi de o zaman açıklayacağını duyurmuştu.

Başvurular 5 Ocakta başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak tarihinden itibaren başlayacak.

E-devlet üzerinden yapılabilecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamada, e-devlet üzerinden yapılabilecek olan işlemlerin 26 ocak tarihinde sona ereceği bildirildi.

Detaylı bilgi, Hac ve Umre Genel Müdürlüğü "hac.gov.tr" adresi ile tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabilecek.

Etiketler hac kayıt tarih
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