Diyarbakır'da Dicle nehrinden 2 dev çıktı

Kentte balıkçılık yapan Veysi Bozyıl, önceki Dicle Nehri'ne ağ attı.

Bozyıl'ın dün sabah topladığı ağa, her biri 10 kilo ağırlığında 2 dev yayın balığı takıldı. Önce şaşıran sonra sevinen Bozyıl, yağışların düzenli ve bol olması nedeniyle Dicle'de su seviyesinin yükseldiğini ve bu nedenle Fırat Nehri'ndeki balıkların da Basra Körfezi üzerinden Dicle Nehri'ne yukarı doğru göç ettiğini söyledi.

Bu balık türleri arasında yayın balıklarının da olduğunu anlatan Bozyıl, "Bunları Dicle'nin bereketli sularında yakaladım. Mevsimsel olarak yağışların bu sene bol olması Dicle'nin de bereketli olmasını sağladı. Baraj kapağının da kırılması nedeniyle su seviyesi bir hayli yükseldi. Bu nedenle alttan yukarı doğru balıkların göçü rahatlıkla sağlandı. Biz bu balıkları Dicle Nehri'nde yakalıyoruz. Mevsimsel olarak tropikal göçmen dediğimiz balık türleri var" dedi.