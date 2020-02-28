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ŞEHİT SAYISI ARTIYOR: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 29'A YÜKSELDİ!
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  3. 28 Şubat 2020 00:25

Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı!

İdlib'de 2 askerimizin şehit düştüğü alçak saldırının ardından Diyarbakır'da hareketli bir gece yaşanıyor. Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçakları Suriye sınırına doğru uçtu.

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Şehit haberinin ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı.

 Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görüldü.

24 SAATTE 31 ŞEHİT!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada İdlib'te 3 evladımızın şehit düştüğünü açıklamıştı. Hatay Valisi Doğan'ın 9 şehit açıklamasıyla birlikte son 24 saatte Türkiye'nin İdlib'te verdiği şehit sayısı 31'e yükselmiş oldu.

Erdoğan açıklamasında "İdlib’de gelişmeler şu anda lehe döndü. 3 tane şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz." ifadesini kullanmıştı.

43 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

İdlip’te 3 Şubat’ta 7 asker 1 sivil personel, 10 Şubat’ta 5 asker, 20 Şubat’ta 2 asker, 22 Şubat’ta 1 asker, 26 Şubat’ta da 2 asker yaşamını yitirmişti. Son kayıplarla birlikte toplam sayı 43’e yükselmiş oldu.

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