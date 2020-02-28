Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı!

Şehit haberinin ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı.

Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görüldü.

24 SAATTE 31 ŞEHİT!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada İdlib'te 3 evladımızın şehit düştüğünü açıklamıştı. Hatay Valisi Doğan'ın 9 şehit açıklamasıyla birlikte son 24 saatte Türkiye'nin İdlib'te verdiği şehit sayısı 31'e yükselmiş oldu.

Erdoğan açıklamasında "İdlib’de gelişmeler şu anda lehe döndü. 3 tane şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz." ifadesini kullanmıştı.

43 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

İdlip’te 3 Şubat’ta 7 asker 1 sivil personel, 10 Şubat’ta 5 asker, 20 Şubat’ta 2 asker, 22 Şubat’ta 1 asker, 26 Şubat’ta da 2 asker yaşamını yitirmişti. Son kayıplarla birlikte toplam sayı 43’e yükselmiş oldu.