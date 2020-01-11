Doktorlar iş bırakmaya hazırlanıyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 11 Ocak’tan başlayarak Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’a kadar sürecek ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” ilan edilen bu tarihte iş bırakma ile sona erecek olan eylem ve etkinlik takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

“TTB’den 2020 Manifestosu: Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamında, Emeğimizin Karşılığını Alarak Hekimlik Yapmak İstiyoruz” başlığıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Binlerce yıldır bu topraklarda şifa dağıtmış hekimler olarak 2020 yılına sağlık hizmetini layıkıyla yerine getirebilmek için uygun ortamın ve koşulların sağlanması talebini yineleyerek girdiklerini belirten Adıyaman, 14 Mart Tıp Haftası’na giderken, hükümete, Sağlık Bakanlığı’na, YÖK’e, üniversitelere ve bütün kamuoyuna “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” diye haykırdıklarını kaydetti.

Şiddetsiz, toplumun sağlığını önceleyen ve hekimlerin koşullarını iyileştiren, liyakata dayalı, adalet ve hukukun var olduğu, tıp eğitiminin niteliğinin yükseltildiği, hekimlerin emeklerinin karşılığını alabildiği, sağlığın hak olarak kabul edildiği yeni bir sağlık sisteminin oluşturulduğu bir ortamda hekimlik yapmak istediklerini vurgulayan Adıyaman, bunun için 11 Ocak’tan başlayarak 17 Nisan’a kadar sürdürülecek olan eylem takvimini açıkladı. Buna göre 11 Nisan tarihinde TTB’nin önerdiği ‘Sağlıkta Şiddette Karşı Yasa’ için basın açıklaması yapılacak. 17 Nisan 2020’de ise sağlıkta şiddete karşı iş bırakma eylemi yapılacağı duyuruldu.



