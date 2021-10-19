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  3. ''Dolar 1,5 TL'ye düşecek, satın'' demişti... Dolar 9,30'u görünce bakın ne yaptı

''Dolar 1,5 TL'ye düşecek, satın'' demişti... Dolar 9,30'u görünce bakın ne yaptı

''Dolar 1,5 TL'ye düşecek, satın'' demişti... Dolar 9,30'u görünce bakın ne yaptı

Kendisini "şehzade" olarak tanımlayan Orhan Osmanoğlu, doların 10 liraya yaklaşmasının ardından 3 yıl önce attığı "dolar" tweetini sildi.

Orhan Osmanoğlu, 2018 yılında yaptığı 'Varsa dolarınız satın. 1.5 tl'ye inme durumu var' paylaşımını sildi.

Osmanoğlu'nun 3 yıl önce attığı ve alay konusu olan paylaşımı dolar yükseldikçe gündeme geliyordu. 

 Osmanoğlu, doların 10 liraya doğru yaklaşmasının ardından çareyi "öngörü" içeren paylaşımını silmekte buldu. 

 Orhan Osmanoğlu dolar paylaşımından sonra "ev yapımı salça" paylaşımı ile gündeme gelmiş, söz konusu paylaşım nedeniyle adı salçacı şehzadeye çıkmıştı.

Dolardan yeni rekor! 1 Dolar = 9,37 TL!Dolardan yeni rekor! 1 Dolar = 9,37 TL!Güncel

 

Etiketler şahzede orhan osmanoğlu osmanlı dolar satın sildi tweet
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