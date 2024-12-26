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Dolar, Euro ve altının TCMB'nin faiz kararına tepkisi bu oldu

Dolar, Euro ve altının TCMB'nin faiz kararına tepkisi bu oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 47,5'e indirdi. İşte TCMB'nin politika faizine 22 ay sonraki ilk müdahalesi sonrasında Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

2024 yılının son günlerinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürerken piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan yılın son politika faiz kararını bekliyordu.

8 ay sonra ilk müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son faiz kararını bugün açıkladı ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 47.50'ya indirdi. TCMB bu kararla 2023 Şubat ayından bu yana yani 22 aylık sürede ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

Politika faizi Mart 2024'te yüzde 45'ten yüzde 50 seviyesine çıkarılmış; nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarındaki toplantılarda yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmıştı. Bugünkü kararla TCMB tam 8 ay sonra politika faizine ilk kez müdahalede ederek 22 ay sonra ilk kez faizi indirmiş oldu.

İşte kritik günde piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 35,24 TL'den, Euro 36,74 TL'den, Sterlin 44,31 TL'den,  Japon Yeni ise 22,46 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 630 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 978 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 928 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 679 TL'den, Gümüş ise 33,72 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 95 bin 561 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 369 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da 73,53 Dolar'dan işlem görüyor. 

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