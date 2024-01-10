Dolar'dan bir rekor daha!

Güne 2 bin 29 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 26 Dolar'dan,

1.956 TL'den başlayan Gram altın 1.952 TL'den,

3 bin 362 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 362 TL'den,

13 bin 833 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 833 TL'den,

22,13 TL'den başlayan Gümüş ise 22,05 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 34 Dolar'dan, Gram altın 1.961 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 362 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 833 TL'den, Gümüş ise 22,26 TL'den işlem fiyatlanmıştı.