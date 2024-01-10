Dolar'dan bir rekor daha!
Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı büyüyor. Döviz ve değerli metaller zirveye demir attı; Dolar/TL'den yeni rekor geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Yeni yıla da hızlı giren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında zirve seyrine tam gaz devam ediyor.
Dolar endeksi 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaparken, Kapalıçarşı’da dolar kuru 30 TL'yi gördü.
Merkez Bankası'nın hem TL'deki değer kaybını önlemek hem de dövizdeki yükselişi durdurabilmek için aldığı faiz kararları ise ateşi söndüremedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 hafta sonra ilk kez düşüş kaydetti. Buna göre toplam rezervler, 145,452 milyar dolardan 141,60 milyar dolara kadar geriledi. Aynı dönemde altın rezervleri 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.
İşte 10 Ocak Çarşamba günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
32,79 TL'den başlayan Euro 32,78 TL'den,
38,07 TL'den başlayan Sterlin 38,08 TL'den,
20,72 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 29,93 TL'den, Euro 32,79 TL'den, Sterlin 38,10 TL'den, Japon Yeni ise 20,87 TL'den işlem görmüştü.
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