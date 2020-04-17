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  3. 17 Nisan 2020 20:07

Dr. Serdar Savaş'tan 65 yaş üstü vatandaşlar için çarpıcı öneri

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serdar Savaş, Sağlık Bakanlığı ve karar verici yetkililere seslendi. Savaş, 65 yaş üzeri vatandaşlar için, hafta sonunda kontrollü bir sokağa çıkma izni verilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Serdar Savaş'tan 65 yaş üstü vatandaşlar için çarpıcı öneri
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Türkiye’de son yapılan nüfus sayımına göre 65 yaş ve üzeri 7 milyon 550 bin kişi yaşıyor. Bu kişilere 21 Mart itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı yaklaşık bir aydır uygulanıyor.

Konu ile ilgili bir öneride bulunan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serdar Savaş, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı vesilesi ile bu yaş grubu için kontrollü olarak sokağa çıkmalarının sağlanması gerektiği önerisini getirdi.

Sözcü'den Eser Akgül'ün haberine göre, Dr. Serdar Savaş, sokağa çıkmanın bu kişilerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı için faydalı olabileceğini belirtirken, önemli bir uyarı da verdi: Kesinlikle birbirlerine yaklaşmadan ve maske takarak dışarıda kısa bir yürüyüş yapmaları şart.

65 yaş ve üzerinin bu süreçte ruh sağlıklarında bozulmalar olabileceğini belirten Savaş şunları söyledi:

Madem hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, 65 yaş üstü vatandaşlar dışarıda kimse olmayacağı için dışarı çıkabilirler. Bu onların hem fiziki olarak kas ve eklemleri için gerekli ama daha da önemlisi ruhsal durumlarıu için gerekli. Onları mutsuz etmek durumunda değiliz. Bunu tıbbi olarak öneriyorum.

Dışarı çıkın, kıyafetinizi dirseklerinize kadar sıyırın, avuç içlerinizi ve yüzünüzü güneşe doğru getirin ve 5 dakika kadar durun. Bu hem D vitaminini aktivie edecek hem de ruhunuza iyi gelecek. Bunu gün ortasında, güneşin en dik geldiği sırada yapmalarını öneriyorum. Bu uygulamanın adı fototerapidir.

Ayrıca kimseye yaklaşmadan, maskelerini takarak yürüyüşler yapmaları da iyi gelecektir. COVID-19’la yaşamı sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Burada insanların biraz sempati yapması lazım.

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